Raccolta differenziata a Taurianova, al via il ciclo di Giornate ecologiche dopo il potenziamento del servizio

Incrementare ancora di più il già considerevole balzo in avanti fatto dalla raccolta differenziata in questi anni, approfittando della quotidiana consegna dei rifiuti nell’isola ecologica anche per dare nuove informazioni ai cittadini. Sono questi gli obiettivi e i modi scelti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi per incentivare la partecipazione al ciclo di 3 “giornate ecologiche” pianificate – assieme agli operatori della Muraca Srl – nel mese di marzo.

Il primo appuntamento con le sempre utili delucidazioni per perfezionare il porta a porta e l’accesso alla struttura di località Storta è stato mercoledì 11 marzo 2026, e questo tipo originale di sensibilizzazione – in una formula inedita dopo il recente cambio nella gestione del servizio – si ripeterà per altri due mercoledì del mese che coincide con l’inizio della primavera, il 18 e il 25 prossimi.

Nella prima Giornata i tecnici coordinati dal responsabile dell’Isola, Giuseppe Sicari, nel guidare i cittadini al posizionamento negli appositi scarrabili e bidoni dei materiali – ribadendo ogni utile accorgimento per mantenere pulita e priva di cattivi odori l’area – li hanno informati anche delle recenti novità che riguardano il raddoppio del ritiro degli ingombranti e dei pannolini presso le abitazioni, oggi reso possibile nel primo caso anche il venerdì e nel secondo caso il sabato, ma solo su richiesta formalizzata attraverso una prenotazione telefonica.

Questo che è solo uno degli ampliamenti del servizio ottenuti in queste ultime settimane, e comunicato ai cittadini accolti presso il gazebo allestito nell’occasione, ha indotto il vice sindaco con delega all’Ambiente, Antonino Caridi, a invitare gli utenti – che hanno potuto accedere all’Isola anche a bordo delle proprie vetture, nel caso di carichi pesanti di cui disfarsi – a tenersi come sempre aggiornati sul calendario delle consegne tramite il sito internet del Comune e l’App Municipium.

«In questi anni – dichiara il sindaco Biasi – abbiamo agito per guidare senza contraccolpi la transizione verso il nuovo gestore e per migliorare il servizio, ed evidentemente siamo riusciti in entrambi gli sforzi visti gli eccellenti numeri raggiunti nella raccolta differenziata, che ci fanno ben sperare in un prossimo superamento di quota 65 %. Si tratta però di risultati il cui merito si deve soprattutto ai cittadini, al loro senso di responsabilità che dimostrano sia nel quotidiano impegno che li anima quando devono selezionare i materiali, sia nel pieno e corretto utilizzo di un’sola ecologica che è un fiore all’occhiello con pochi eguali in tutta la Città Metropolitana. Non vogliamo fermarci a questo però – conclude il sindaco Biasi – dimostrando che sul tema dell’ambiente non solo non abbiamo interrotto la rivoluzione culturale in cui i taurianovesi credono da anni, ma l’abbiamo saputa rilanciare attraverso nuove sfide, come quella per l’ottenuta dotazione di nuove apparecchiature smart posizionate in città, oppure per il dialogo continuo che abbiamo con i commercianti per creare specie in estate un servizio più flessibile possibile secondo le loro esigenze».

L’ulteriore attenzione per il corretto conferimento giornaliero dei materiali, che l’Amministrazione Comunale sta dimostrando anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole e la recente convenzione stipulata con il consorzio Corepla, è volta pure alla prevenzione del deprecabile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, spesso ai bordi delle arterie extraurbane. «Prossimamente – conclude il vice sindaco Caridi – attiveremo i nuovi mangia plastica stradali intelligenti, andando verso formule che faranno coniugare il risparmio in bolletta e la salvaguardia dell’ambiente, migliorando la qualità e la specializzazione di un lavoro quotidiano e capillare che gli uffici comunali e il personale della nuova ditta svolgono con una dedizione che i cittadini riconoscono e apprezzano senza ombra di dubbio e senza che nessuno possa smentirlo».