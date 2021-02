Questione precari legge 12 al centro dei lavori della Conferenza dei Capigruppo in Regione

Al centro dei lavori odierni della Conferenza dei Capigruppo, coordinati dal Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, la proposta di legge sulla contrattualizzazione dei precari della legge regionale n. 12.



“Abbiamo proseguito la discussione con l’intento di portare a soluzione l’importante questione che concerne il futuro e quindi la tranquillità di una categoria di lavoratori – ha detto il presidente Giovanni Arruzzolo. Purtroppo per l’assenza di due capigruppo della maggioranza e soprattutto del capogruppo del partito più rappresentativo della minoranza, il PD, non si è potuta raggiungere la condivisione unanime, come d’altra parte, era stato precedentemente concordato. Per questo motivo – ha concluso il presidente Arruzzolo – abbiamo deciso di riaggiornarci con una prossima riunione di Capigruppo a martedì prossimo 2 marzo, confidando che per tale occasione si possa chiudere il cerchio sulla questione e lasciare l’ultima parola all’Aula”.

Hanno preso parte alla seduta i consiglieri: Pietropaolo, Crinò, De Caprio, Minasi, Anastasi, Francesco Pitaro e Billari.