“Questione Murales”, Rogolino (Impegno e Identità” sbigottita: “O tirano fuori i documenti ufficiali o la Giunta Falcomatà deve dimettersi”

“Siamo sbigottiti – confessa Francesca Rogolino, esponente di ‘Impegno e Identità’ – nell’apprendere che, nonostante i precedenti vissuti in città, chiaramente riconducibili ad episodi di corruzione amministrativa, si continui a perseverare nell’approssimazione, nella superficialità, ma soprattutto nel non rispetto delle norme e della trasparenza.

Non sono bastate le inchieste giudiziarie, per ultime quelle inquietanti sui brogli elettorali che pesano sulla classe politica reggina così come sull’intera collettività come macigni inamovibili, che ci si trova dinanzi ad una nuova grana per la Giunta Comunale di centro sinistra”. Grazie infatti al lavoro certosino svolto dalla nostra rappresentante in seno all’Amministrazione, la consigliera Filomena Iatì, emerge – constata Rogolino – un nuovo caso. Non esisterebbe la determina relativa alla realizzazione dei due murales inaugurati in occasione dell’Anniversario del 25 Aprile. Non riteniamo opportuno entrare nell’agone delle polemiche ideologiche, bensì sui metodi poco trasparenti di questa Amministrazione”.

Escano allo scoperto con documenti alla mano che dimostrino il contrario di quanto si sta denunciando, diversamente, non possiamo non considerare quest’ultimo pasticcio un ulteriore motivo che, aggiungendosi ai precedenti, ci porta inevitabilmente – è la logica conclusione cui giunge la rappresentante di ‘Impegno e Identità’ – a richiedere le dimissioni di tutta la Giunta Comunale”.