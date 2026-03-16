Quegli sguardi, quel brusio, quel boato: tra Domotek e Reggio Calabria è amore vero

Tensione, ma di una forma strana, immotivata perché la piega del set era a tinte colorate per Capitan Laganà e compagnia bellissima; un brusio anomalo, perché le azioni seguivano la loro struttura naturale, sia pur con picchi di spettacolarità tali da far sobbalzare; sguardi veloci e frasi ancora più lapidarie, sembravano domande secche cui seguivano risposte nette, quegli stessi occhi che, però, a guardarli bene, non sembravano fossero dritti, rivolti verso il campo, verso il pallone che, come in una normale partita di volley, si alza, scende giù in picchiata con la violenza impressa da braccia libere per schiacciate imprendibili. No, quegli occhi erano stranamente indirizzati verso smartphone, tablet e laptop, in un tempo sospeso capace di mettere in stand-by l’attenzione per l’avvincente match tra i padroni di casa della Domotek e la pugnace Aurispa Lecce, giunta a Reggio Calabria a giocarsi tutto pur di acciuffare un terzo posto preziosissimo in chiave play-off. Palasport pregno di entusiasmo e gioia per quella Coppa Italia che brillava a bordo campo e atterrata a Reggio direttamente proveniente da Belluno dove una settimana prima il team amaranto l’aveva sollevata al cielo con tutta la fierezza che è propria di chi soltanto due anni e mezzo prima ha visto la luce sul pianeta volley. Eppure, quella tensione che strisciava, eppure quel brusio che passava di bocca in bocca, eppure quelle pupille ruotanti da una parte all’altra di piccoli e grandi schermi. Improvviso il boato: e, paradossalmente, è proprio un boato, quel boato a segnare la svolta definitiva del sentiero della passione collettiva dei reggini per la Domotek e per la pallavolo maschile.

Quel boato altro non era che un segnale che, per una volta dagli spalti scendeva verso l’anima dei giocatori e non batteva il percorso consueto: la Joy Gioia del Colle si era impossessata del quarto set, 2-2 sul campo della BCC Tecbus Castellana Grotte strappando così quel punto decisivo per le sorti amaranto che, ormai al tramonto della sfida vincente contro Aurispa Lecce, volevano dire solo una cosa: di nuovo primi, di nuovo in cima, all’ultimo centimetro prima dello striscione del traguardo della regular season. La Domotek in quell’istante effettuava il controsorpasso sui pugliesi con i quali si è spartita i meriti di questo duello pirotecnico e fila via in Finale Promozione: la serie finale si giocherà al meglio delle 3 su 5 e rappresenterà la prima opzione per l’ascesa in A2. Avversaria la vincitrice del Girone Bianco, per intenderci il girone settentrionale, per intenderci la Conad Reggio Emilia che i reggini hanno legato indissolubilmente alla loro giovanissima storia proprio perché erano i giallorossi ad essere al di là della rete nella Finale di Coppa Italia dell’8 marzo.

Facile immaginare che, al pari di quanto avvenuto nel primo confronto, se le daranno sportivamente di santa ragione, tra mosse tattiche e intuizioni psicologiche, tra “pizzichi di follia” di ispirazione polimeniana e movimenti razionali. Evitata, per il momento, la rumba dei playoff e, comunque, chi uscirà sconfitto dai molteplici confronti diretti lo farà fino alla semifinale saltando a piè pari i primi perigliosissimi turni dove si nascondono insidie su ogni centimetro del taraflex. Come insegnano questi primi trenta mesi della Domotek, la base di partenza è sempre la stessa: una ossessiva e, quasi maniacale, ricerca della perfezione, del dettaglio. Non importa la categoria: possiamo assicurare che, sin dal primo giorno ogni passo è stato sempre compiuto confidando che fosse quello giusto, il più giusto. Poi, ovvio che il piede, come capita nella vita quotidiana, talvolta vada in fallo e certamente continuerà, in qualche frangente ad andare in fallo. Chi sceglie ripetutamente, chi agisce continuamente, impossibile non subisca stop, ma in questi famosi trenta mesi è successo che dalla Serie B si sia saliti al piano superiore al primo tentativo con una squadra che in poco meno di un’oretta sbrigava la pratica non lasciando agli avversari nemmeno la soddisfazione di un set e guarnendo la torta del piacere e della competitività con una semifinale di Coppa Italia di categoria persa in casa degli organizzatori della Energy Time Campobasso. Tutto, chiudendo a chiave nello sgabuzzino delle caratteristiche indesiderate l’arroganza e la spocchia, ma facendosi accompagnare dall’umiltà di chi è salito per ultimo sul palcoscenico e lì sopra vuole far godere: vuole far godere la città, vuole far godere i tifosi, vuole far godere i giocatori, vuole far godere il proprio nome.

Per essere visionari, il martello va battuto con ossessività ed è questo ciò che è arrivato e che sta arrivando, settimana dopo settimana, al cuore di una città, trafitto sportivamente e socialmente da troppi anni segnati da troppe delusioni: un troppo che genera abitudine al brutto, alla sopravvivenza pavida, alla pigrizia del pensiero. La settimana successiva a quella promozione sprint, invece, il gotha Domotek era pancia a terra per riempire i tasselli utili per la prima stagione in A3: se a fungere da bussola è l’amor proprio nella giusta accezione, quello che è inscindibilmente legato a quello per il proprio ambiente, il proprio contesto, la propria patria sentimentale, sono ammessi gli errori, non sono ammesse le pause. Uomini sotto rete e dietro una scrivania con un marchio di fabbrica inconfondibile che può essere disegnato con mille colori, ma lo schizzo originario è uno ed uno solo: la serietà dell’impegno. Il fondatore e allenatore Antonio Polimeni, il direttore generale Marco Tullio Martino, il direttore sportivo Cesare Pellegrino e via via tutte le figure presenti o che sono arrivate ad arricchire un panorama già ammirabile ma al quale manca sempre qualcosa per la definizione impeccabile del particolare, hanno teste tutte diverse ma collegate da un filo invisibile che le volge verso un’unica direzione in modo incredibilmente naturale. E i giocatori lo avvertono, lo respirano a pieni polmoni e non c’è ricezione, alzata, schiacciata o recupero che non abbiano questo surplus di energia mentale.

Questo spiega come e perché, da matricola terribile, al culmine di un cammino esaltante la seconda stagione sia stata arrestata ad un passo dalla finale per la promozione e questo spiega, masticata velocemente l’essenza dello sport che è fatto della bellezza del trionfo e della consapevolezza di una sconfitta, come e perché la terza stagione sia partita il giorno dopo. Stessa intensità, se possibile ancora maggiore, stessa coscienza, se possibile ancora più attenta, stesso obiettivo, se possibile ancora più nitido: e via andare una vittoria dopo l’altra, a punti anche nelle sole due sconfitte in campionato, conquista delle Final Four di Coppa Italia con annessa salita sul podio altissimo. Fino a quel primo posto che già aveva riempito di profumi gran parte del torneo ma, perso per un tie-break inatteso, è stato riagguantato all’ultimo miglio. Ed è proprio lì, lungo quell’ultimo miglio, che Reggio Calabria ha fatto salire quella tensione, ha mormorato quel brusio fino alla deflagrazione di un boato entusiasta e liberatorio. Perché sì, le promozioni, i trofei, le premiazioni, ma è quando si conquistano la pancia e il cuore del popolo che la vittoria è piena. Lo sport è, prima di tutto sentimento, identità, partecipazione frizzante: la Domotek Volley Reggio Calabria domenica pomeriggio ha dimostrato che in due anni e mezzo l’amore è una cosa seria e a renderlo tale sono momenti inaspettati, attimi non programmati, braccia al cielo che, una volta alzate, non vogliono più abbassarsi.