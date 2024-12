Quattro sindaci del Vibonese nel Consiglio nazionale dell’Anci: presenti Giuseppe Condello e Rossana Tassone

Nel Consiglio nazionale dell’Anci, composto da 631 amministratori, ci sono anche 29 esponenti calabresi. Oltre ai membri di diritto (Rosaria Succurro, Nicola Fiorita, Franz Caruso, Giuseppe Falcomatà, Enzo Romeo ed Enzo Voce), ci sono rappresentanti delle diverse territorialità che consentiranno di dare voce alle istanze di ogni angolo della Calabria. In particolare, per quanto riguarda il Vibonese, in aggiunta al sindaco della città capoluogo di provincia, ci sono i sindaci di San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello), Brognaturo (Rossana Tassone) e Parghelia (Antonio Landro). Dunque, sono presenti due sindaci delle Serre che avranno il compito di far valere le ragioni delle aree interne facendo emergere le difficoltà delle comunità montane ma anche le potenzialità di queste aree, soprattutto in termini turistici. Da un punto vista politico, si può rilevare la vicinanza al centrosinistra dei primi cittadini del Vibonese in seno all’Anci. Più marcata invece l’appartenenza al centrodestra dei sindaci del Catanzarese.

