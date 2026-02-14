Quattro giornate al termine della stagione regolare: la Domotek Volley Reggio Calabria impegnata a Napoli

Il PalaSiani è lo scenario di uno degli anticipi di campionato della Serie A3 Credem.

La capolista Domotek Volley Reggio Calabria vuole rimanere tale, ma non sarà facile.

I partenopei sono reduci dalla sconfitta casalinga al tie-break contro la EnergyTime Spike di Campobasso.



Solo sconfitte nel girone di ritorno per la prossima avversaria degli amaranto che ha smosso la classifica nell’ultimo turno, non faceva punti dal lontano 6 dicembre, quando fu piegata 2-3 dall’Aurista DFV Alissano, e non vince dal lontano 16 novembre: 3-0 contro Green Volley Galatone.

All’andata vittoria per Capitan Laganà e soci con un secco 3-0 (25-22, 25-21, 25-20) con 19 punti per Zappoli, 17 proprio per il Capitano e 14 per Lazzaretto.

36 punti per Reggio Calabria, solo 7 per Napoli: un vero testacoda.

E’ doveroso, a questo punto, riepilogare la formula playoff anche perché mancano solo 4 sfide al termine della stagione regolare: le prime classificate dei due gironi si incroceranno in uno spareggio promozione al meglio delle tre vittorie su cinque incontri.

Partecipano ai play off le squadre classificatesi dal 2° al 7° posto dei raggruppamenti Bianco e Blu a cui si aggiunge la perdente dello spareggio promozione, che subentra in semifinale.

Ottavi, quarti e semifinali si giocheranno con la formula “andata e ritorno”, la finale invece con la formula delle “due vittorie su tre”.

Dunque, oltre alla voglia di mettere a segno la decima vittoria consecutiva, la Domotek ha necessità di confermarsi capolista, tenendo conto che, l’inseguitrice BCC Tecbus Castellana Grotte insegue a soli due punti e sarà impegnata nella trasferta di Galatone.

L’opposto Ferri, il libero Ardito, Simone Starace, il palleggiatore Lorenzo Piazza sono i punti di forza dei campani guidati da Aniello Mosca.

Gara trasmessa a partire dalle 18:00 sul canale YouTube di LegaVolley.

Arbitrano Raffaella Ayroldi e Eleonora Candeloro.