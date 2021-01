Quattro dei cinque ragazzi a bordo dell’auto che ha ucciso un pedone sono minorenni

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, sarebbero stati cinque i giovanissimi a bordo della Renault Clio di colore nero che nel pomeriggio di Capodanno ha travolto e tolto la vita ad un parrucchiere di origini marocchine in via Reggio Campi, a Reggio Calabria. Quattro di loro, tra cui il 17enne alla guida del veicolo la cui velocità sembra fosse sostenuta, non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Il drammatico impatto non ha provocato loro alcuna ferita. La moglie della vittima, deceduta immediatamente dopo lo schianto, è stata testimone a distanza della tragedia in quanto i due erano impegnati in una conversazione telefonica. Il giovane al volante della vettura, fermatosi per soccorrere il pedone, si è poi sentito male. Le indagini sull’accaduto sono confortare dalle immagini catturate dagli impianti di sorveglianza video presenti installati nell’area

