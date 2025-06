“Quasi mezzo milione di euro per i Dj set e un corso del Comune per aspiranti dj che costerà 5000 euro”

“Quasi mezzo milione di euro per i Dj set e un corso per aspiranti dj che costerà 5000 euro”. È quanto emerso dall’audizione dell’assessore Romeo, convocato in IX Commissione consiliare, su richiesta del Capogruppo di Forza Italia Federico Milia.

Su esplicita richiesta del consigliere Milia, l’assessore Carmelo Romeo ha precisato che il corso per aspiranti DJ bandito dall’Amministrazione costerà circa 5000 euro, mentre le esibizioni dei DJ da giugno ad agosto in via Marina (per 3 festival) richiederanno una spesa che va “da 100 a 150 mila euro”, per un totale di circa 450 mila euro”.

Milia ha concluso esprimendo perplessità sull’utilità di simili iniziative in una città dove la domanda di lavoro si allinea su un’altra tipologia di richiesta: “Perché investire fondi pubblici in corsi per DJ, quando si potrebbero attivare percorsi formativi professionalizzanti, più in linea con le esigenze del territorio e sempre più richiesti anche dalle aziende che operano nella nostra area metropolitana?” chiede Milia nel corso dei lavori.