Quartuccio: “Intervento straordinario di sostituzione della condotta fognaria in via Catanoso segno tangibile attenzione per il territorio”

“In queste settimane, l’Amministrazione comunale – ricorda il consigliere comunale Filippo Quartuccio – sta eseguendo un imponente lavoro di sostituzione di parte della condotta tra la via Mili e la via Padre Gaetano Catanoso, proprio nella piazza antistante il Santuario del Volto Santo.

Si tratta di un cantiere molto importante, atteso da diverso tempo, certamente utile alla riduzione del carico che ne determinava sversamenti creando così non pochi disagi a cittadini e commercianti. L’intervento di manutenzione straordinaria si è dunque reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che lamentavano non poche difficoltà anche e soprattutto relative alle condizioni in cui versava la via Mili, specie in direzione del ponte, che ne determinava di fatto l’impercorribilità. L’Amministrazione comunale, nel corso di questi anni, ha cercato di fare proprie le difficoltà del territorio ponendo in essere interventi a carattere risolutivo pur consapevole dei limiti economico – finanziari ormai noti. L’intervento, infatti, rientra in un contesto di valorizzazione e sviluppo dell’intera area atteso che già qualche anno fa, nell’ambito della rimodulazione delle opere finanziate con il Decreto Reggio, sono stati previsti ben 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’area antistante il Santuario del Volto Santo e il cui iter amministrativo e progettuale è in itinere”. “Sono particolarmente soddisfatto – esulta l’esponente della maggioranza – che i lavori si stanno avviando a conclusione e che quindi l’impegno di questa amministrazione si è concretizzato nella realizzazione di un’ azione utile al definitivo superamento dei disagi di cui si è detto”.