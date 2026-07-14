Quartiere Archi CEP: risolto il problema fognario grazie all’intervento dell’Assessore Caridi. Oggi il sopralluogo sul cantiere

Importante passo in avanti per il decoro, l’igiene e la vivibilità del quartiere di Archi CEP. Grazie al tempestivo e decisivo intervento dell’Assessore comunale Caridi, è stata finalmente scritta la parola “fine” a un grave problema infrastrutturale che da tempo affliggeva i residenti della zona.

I lavori, avviati con urgenza, hanno riguardato il totale ripristino e la sistemazione di un delicato tratto di fogna sanitaria, con la contestuale installazione di un nuovo pozzetto di ispezione. Un intervento strutturale complesso – che ha richiesto scavi profondi sulla sede stradale per raggiungere le condotte danneggiate – volto a eliminare definitivamente i disagi igienico-sanitari con cui la comunità locale era costretta a convivere.

La risoluzione arriva dopo numerose segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere che, purtroppo, in passato erano rimaste del tutto inevase. Una situazione di stallo che l’Assessore Caridi ha voluto sbloccare personalmente: questa mattina, infatti, l’esponente della giunta si è recato sul cantiere per un sopralluogo, seguendo da vicino le delicate fasi di scavo e interloquendo direttamente con i tecnici e gli operai al lavoro.

“Queste sono le risposte concrete che il territorio attende e che l’amministrazione ha il dovere di dare” – ha dichiarato l’Assessore Caridi a margine del sopralluogo. “I cittadini non chiedono miracoli, ma la certezza che le istituzioni ascoltino e intervengano con efficacia. Era fondamentale essere qui oggi, metterci la faccia e verificare che il lavoro venisse eseguito a regola d’arte. Dobbiamo e vogliamo tornare alla normalità in ogni quartiere della nostra città, e possiamo farlo solo portando avanti il nostro mandato con questo spirito: massimo impegno, dedizione quotidiana e presenza costante sul campo”.

Con questo intervento si lancia un segnale chiaro di vicinanza alle periferie: la cura del territorio e la risposta ai bisogni primari dei cittadini tornano al centro dell’azione amministrativa, restituendo dignità e servizi efficienti a ogni rione.