Quarta giornata Serie B: la Domotek Volley Reggio Calabria consolida il primato

Dopo quattro turni, la classifica del girone I del campionato di Serie B di pallavolo non avrebbe potuto consegnare risposte più precise: la Domotek Volley Reggio Calabria, che nel prossimo weekend osserverà un turno di riposo, è un bulldozer schiacciante su ogni terreno. Che si colpisca con il fioretto, come accaduto nelle prime tre giornate, o si sfoderi la spada, come domenica scorsa sul campo di una mai doma Ciclope Volley Bronte, i reggini si innalzano sul podio dove tecnica, schemi e forza psicologica sono le medaglie da appuntare al petto. In scia del sestetto di coach Polimeni, 12 punti in carniere sui 12 disponibili, rimane la Paomar Volley Solarino già oggetto delle “attenzioni” amaranto, secco 3-0, nell’unica partita fin qui giocata in casa. Gli aretusei, sabato pomeriggio, sono usciti trionfanti dalla ardua sfida di Letojanni (1-3) che ha dato loro la possibilità di ergersi, da soli, al secondo posto della graduatoria.

Convincente la prova di forza della Raffaele Lamezia impostasi (1-3) nel confronto diretto in casa della Systemia Viagrande Catania. In fondo alla classifica erano, invece, due i match da tenere d’occhio: tra Tonno Callipo Vibo Valentia e Costa Dolci Papiro Fiumefreddo e quello tra Sicily Fratelli Anastasi Messina e Volley Bisignano 1983. Nel primo caso, sono stati i calabresi a prevalere 3-1 lasciando agli etnei la scomoda posizione di fanalino di coda che adesso condividono proprio con i messinesi sconfitti a domicilio dal team della provincia di Cosenza. Era ferma, causa sosta, la Re Borbone Palermo, inchiodata a quota 3 punti.