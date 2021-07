Quali sono i giochi in cui si vince di più?

Giocare in un casinò è un’esperienza adrenalinica. Per alcuni giocatori, tuttavia, può essere frustrante, soprattutto per i meno esperti. Molti giochi, infatti, possono creare problemi ai principianti. Per non parlare del fatto che molti hanno un margine di vantaggio del banco molto alto. Questo, quindi, non fa altro che rendere importante riuscire a trovare il gioco da casinò più facile per aumentare le possibilità che la fortuna sia dalla tua parte!

Non tutti i giochi, infatti, valgono il tuo tempo. Sii intelligente e scegli quelli che promettono il massimo ritorno al giocatore (RTP). Dal video poker alle slot, dal baccarat al blackjack, prenditi il ​​tempo necessario per valutare il rendimento di ogni gioco.

Qual è il gioco più facile da vincere in uno dei migliori casino online europei? Se sei curioso di conoscere la risposta, ci pensiamo noi! Continua a leggere, visto che parleremo di alcuni dei migliori giochi che vale la pena provare!

Probabilità dei giochi da casinò e vantaggio della casa

Quando cerchi il gioco da casinò in cui sia più facile vincere, ci sono due cose che devi capire: le probabilità e il vantaggio del banco. Questo ti aiuterà a valutare le tue possibilità di vincita.

Come nelle scommesse sportive, le quote nei giochi da casinò possono essere espresse in due modi: frazione e percentuale. Le frazioni esprimono quanto puoi vincere per ogni scommessa. Le quote percentuali, invece, si riferiscono alla percentuale o probabilità di vincita. Maggiore è la percentuale, più alta è la possibilità di vincita in uno specifico gioco del casinò.

In questo articolo, tuttavia, parleremo del gioco più semplice da vincere al casinò attraverso il margine del banco.

Quindi, quali sono i giochi in cui si vince più facilmente?

Cerchi il gioco da casinò più facile da vincere? Di seguito è riportato un riepilogo di alcuni dei giochi che vale la pena provare e che puoi trovare in tutte le piattaforme di gioco. Se poi cerchi delle news su queste sale virtuali, consulta Migliori Casinò Online – Top Recensioni Tutti i Casinos Online AAMS Italiani.

1. Blackjack

Conosciuto anche come “21”, questo è il gioco da tavolo da casinò più semplice. Dovrai sfidare il dealer e il tuo obiettivo è avere il punteggio più alto possibile senza superare 21.

Come ci insegna, ad esempio, Giorgio Medici, noto giocatore professionista ed esperto di giochi da tavolo, oltre che direttore di un magazine online che si dedica a questo settore, i blackjack con un solo mazzo avrà un margine della casa di circa l’1,5%. Anche se questo è un gioco basato sulla probabilità, con la giusta strategia, inclusa una corretta gestione del bankroll, puoi ridurre il vantaggio del casinò.

Ovviamente, però, più aumentano i mazzi di carte utilizzati e più alto sarà il vantaggio del banco. Questo, perché, impedisce anche di usare alcune strategie come il conteggio delle carte che è assolutamente legale.

2. Craps

A seconda del tipo di gioco di craps a cui stai giocando, il margine del banco varierà dall’1,4% al 5%. Per aumentare le possibilità di vincere a questo gioco, concentrati sulle scommesse “Don’t pass/don’t Come” poiché sono quelle con il margine del banco più basso. Puoi trovare tavoli da gioco su:

3. Baccarat

Con un vantaggio del banco a partire dall’1,5%, questo è un altro gioco che può essere provato in un casinò. Questo gioco ha tre opzioni di puntata: banco, giocatore e pareggio. Non scommettere sul pareggio perché ha le probabilità più basse, mentre quelle più alte sono sul Banco.

4. Roulette

La roulette è uno dei giochi da casinò più popolari. Gioca sempre in una roulette che abbia solo lo 0 e non il doppio 0, visto che questi numeri rappresentano il vantaggio del Banco. Un gioco con un solo 0 ha un margine della Banco del 2,5%. Se vuoi aumentare le possibilità di vincita, prendi in considerazione di giocare sulle scommesse secondarie.

5. Videopoker

Se stai cercando videogiochi con un’alta probabilità di vincita, sarà difficile sbagliare con il video poker. Il margine del banco può essere compreso tra lo 0,5% e il 5%.

Suggerimenti per vincere ai giochi da tavolo e ai videogiochi

Di seguito sono riportati alcuni dei migliori suggerimenti che possono aiutarti a vincere di più sia nei video che nei giochi da tavolo:

Scegli solo casinò legali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Cerca i bonus e i giri gratuiti. Molti casinò sono abbastanza generosi da fornire diversi tipi di bonus in modo che tu possa vincere di più in ogni gioco.

Impara le strategie di base per le scommesse. Non sottovalutare le scommesse secondarie. In molti giochi, hanno una vincita bassa ma c’è anche un basso rischio di perdere.

Prendi le cose con calma. Potresti essere entusiasta di giocare a un certo gioco, ma non prenderlo come una scusa per decidere in fretta. Pianifica attentamente la tua prossima scommessa.

Fai pratica con le versioni demo del gioco. Questo ti permetterà di padroneggiare le tecniche e le strategie di base prima di poter giocare con soldi veri.

Non inseguire le tue perdite. Perché finirai solo per perdere di più. Come principiante, una delle cose più importanti che devi imparare è andartene e scegliere di giocare in maniera responsabile.

Verdetto finale

In questo breve articolo, abbiamo risposto a una domanda: qual è il gioco più facile da vincere in un casinò? Come notato sopra, blackjack, craps, baccarat, roulette e video poker sono alcuni dei giochi da casinò più facili con un’alta probabilità di vincita. Le regole sono anche piuttosto semplici, rendendo questi giochi semplici da giocare anche per un principiante.

Che cosa state aspettando? Ora è il momento di provare i giochi di cui sopra. Non devi andare in un casinò terrestre per vincere.