Quali sono gli strumenti per l’auto più diffusi e perché sono così importanti?￼

Ogni automobilista sa quanto sia importante poter contare sulla presenza di vari attrezzi, utili ad esempio per la manutenzione, la riparazione e la pulizia dell’auto. Oltre agli strumenti di base che si trovano comunemente in un’automobile, come il cric e la chiave inglese, ce ne sono altri che possono tornare utili in situazioni specifiche, come le parti di ricambio. Inoltre, chi viaggia spesso su lunghe distanze potrebbe sentire la necessità di ospitare nella propria auto un kit di emergenza stradale.

Quali strumenti per l’auto ci sono?

Esistono diversi tipi di utensili per auto che possono essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione della nostra preziosa vettura. Alcuni dei più comuni sono le chiavi inglesi, i cacciaviti e le bussole, grandi protagonisti della nostra cassetta degli attrezzi. Tuttavia, esistono molti altri tipi di strumenti che possono essere utilizzati a seconda della situazione, e che si rivelano dunque utili al verificarsi di precise circostanze. Ad esempio, una chiave dinamometrica può essere usata per stringere i bulloni secondo le specifiche corrette, mentre un avvitatore a impulsi è utile per rimuovere o fissare i dadi delle ruote.

Perché gli automobilisti hanno bisogno di strumenti?

Quando si tratta di guidare, avere gli strumenti giusti può fare la differenza. Dall’avviamento di una batteria scarica alla sostituzione di una gomma sgonfia, avere a portata di mano alcuni elementi chiave può aiutare a rimettersi in strada in pochissimo tempo. Naturalmente, non tutti gli automobilisti sono preparati per ogni evenienza, dato che spesso si pensa che le difficoltà peggiori capitino agli altri (ed è un errore). Ecco perché è importante sapere quali sono gli strumenti necessari e come usarli. Dopo tutto, rimanere bloccati sul ciglio della strada non è mai divertente.

Che tipo di strumenti è importante che ogni guidatore abbia?

Ogni automobilista dovrebbe avere sempre con sé alcuni strumenti di base. Una torcia elettrica è essenziale per le emergenze, per cambiare una gomma al buio o per segnalare l’arrivo dei soccorsi. Anche un cric e una ruota di scorta sono indispensabili, dato che purtroppo le forature sono spesso all’ordine del giorno. Altri strumenti molto importanti sono l’estintore, insieme ai già citati cavi di avviamento, fondamentali quando la batteria resta a terra. Non potremmo poi non citare altri utensili o apparecchi come il GPS e i dispositivi antifurto, dai bloccasterzo fino ad arrivare agli allarmi.

Come scegliere gli strumenti giusti per la propria auto?

Non tutte le auto sono uguali, dunque la tipologia di attrezzi può variare a seconda del modello e della marca del veicolo. Questa regola vale ad esempio per le parti di ricambio, che dovrebbero essere sempre compatibili con una determinata vettura. In linee generali, comunque, si consiglia di investire nell’acquisto di attrezzi e strumenti di qualità, affidabili e in grado di svolgere nel migliore dei modi i loro compiti. Quando si parla di manutenzione auto, infatti, non è mai saggio andare al risparmio ed economizzare sull’acquisto di prodotti che potrebbero – letteralmente – salvarci la vita.