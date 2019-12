Punto prelievi e cottura pasti ospedale di Serra: Mirabello segnala al vertice Asp i gravissimi disagi

“Ho appena scritto al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia – rivela Michele Mirabello, consigliere regionale del Partito Democratico – due lettere per segnalare gravissimi disagi che stanno subendo gli utenti dell’area del vecchio distretto delle Serre Vibonesi.



Nel primo caso, ho evidenziato come da qualche settimana sia stato sospeso il servizio prelievi nei Comuni di Acquaro, Arena, Dinami, Monsoreto, Fabrizia e Nardodipace e Soriano Calabro.

Nel secondo caso, ho raccolto segnalazioni provenienti dai consiglieri comunali di minoranza del Comune di Serra Albano, Giancotti e La Grotteria in ordine al punto cottura al servizio dell’Ospedale della città.

“In particolare, ad oggi, i pasti consumati dai pazienti ricoverati a Serra vengono cucinati a Mileto – sottolinea criticamente l’esponente del PD – a causa della chiusura ed al mancato adeguamento delle cucine risalente a metà luglio dello scorso anno.

Su questo ho chiesto alla dottoressa Tripodi di conoscere lo stato di adeguamento dei suddetti locali alle prescrizioni del Dipartimento Prevenzione della stessa azienda e dei N.A.S.

Credo che ci siano tutte le condizioni, conoscendo peraltro la disponibilità della dottoressa Tripodi, per dare rapide risposte agli utenti su questi due importanti temi”.