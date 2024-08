Pulmino bruciato a Borgo Croce, parte la campagna di raccolta fondi

A volte la vita ci mette davanti a delle sfide inaspettate, ma è proprio in quei momenti che la forza di una comunità può fare la differenza. Oggi, il cuore pulsante di Borgo Croce ha bisogno di tutti noi. Per questo motivo è stata avviata la campagna di crowdfunding per riacquistare il pulmino dell’associazione, dopo che ignoti lo hanno dato alle fiamme. Utilizzato con amore e dedizione per portare turisti e visitatori a scoprire l’anima di questo luogo magico, il mezzo è di fondamentale importanza per proseguire l’attività messa in piedi e portata avanti da un gruppo di giovani reggini.

Una raccolta fondi per riacquistare il pulmino di Borgo Croce

CityNow si è fatta subito avanti, contattando l’associazione, per organizzare e promuovere una raccolta fondi.

Il nuovo mezzo oggetto della campagna è stato individuato dall’associazione Borgo Croce: si tratta di un Fiat Iveco minibus da 20 posti, usato, che costa 7.000 euro.

Una volta acquistato, sarà brandizzato gratuitamente dalla ditta reggina Progetto 5, che ha offerto la propria creatività per supportare questa causa.

Borgo Croce non è solo un borgo; è un sogno che ha preso forma grazie alla visione e alla tenacia di un gruppo di giovani innamorati della propria terra. A pochi passi da Fiumara, in questo piccolo angolo di Calabria, un gruppo di ragazzi guidato da Mariagrazia Chirico ha deciso di non arrendersi all’abbandono e al silenzio. Con pennelli e vernice, hanno ridato colori, speranza e sorriso a un luogo che sembrava dimenticato dal tempo. Negli ultimi tre anni, con il cuore e l’anima, hanno trasformato Borgo Croce in un’isola di felicità, capace di attirare a sé migliaia di turisti e di far innamorare chiunque metta piede qui.

Come donare

Ma il viaggio di Borgo Croce non può fermarsi. Hanno bisogno di un nuovo pulmino per continuare a mostrare a tutti quanto è speciale questa terra, quanto è vivo il sogno che hanno creato. Per questo, oggi più che mai, è il momento di unirci a loro. Ogni contributo, piccolo o grande, è un gesto d’amore che aiuterà l’associazione a scrivere una nuova pagina di questa bellissima storia.

Come contribuire? È semplicissimo, basta effettuare una donazione sulla piattaforma di crowdfunding (CLICCA QUI). Ogni euro donato è un abbraccio, un “ci sono anch’io” a Borgo Croce ed a quei giovani che hanno deciso di credere in un futuro migliore.

La raccolta fondi non è solo un appello per l’acquisto del pulmino, ma un messaggio di speranza e rinascita, per dimostrare che insieme è possibile fare la differenza.

Borgo Croce ci insegna che l’amore per la propria terra, quando è condiviso, può davvero cambiare il mondo. Uniamoci a loro, facciamo sentire il nostro supporto e aiutiamoli a continuare a far brillare questo meraviglioso angolo di Calabria.

“Non lasciamo che un brutto gesto cancelli tanta bellezza. Siamo tutti invitati a far parte di questa avventura, a camminare accanto a questi giovani coraggiosi e a non arrenderci mai, perché i sogni, quelli veri, si costruiscono insieme”.

Link per donare: https://www.gofundme.com/f/un-pulmino-per-borgo-croce