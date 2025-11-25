Pulizia di fiumi e aree degradate, Bruno (Tridico Presidente): “Recepite le richieste avanzate in Consiglio”

“Nel corso del dibattito sulle linee programmatiche discusse in Consiglio regionale avevo posto con forza la necessità di intervenire subito sulla pulizia di fiumi e torrenti, sul ripristino delle aree degradate e sulla rimozione dei rifiuti abbandonati, indicando queste azioni come priorità irrinunciabili per la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei cittadini. Oggi l’Avviso pubblico 2025 approvato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con il decreto dirigenziale n. 17570 del 24 novembre 2025 dà attuazione concreta a quelle richieste e idee, emerse in Consiglio, destinando risorse ai Comuni per interventi di tutela, ripristino e risanamento ambientale”.

È quanto afferma il consigliere regionale, Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico Presidente”.

“È un passaggio importante, che segna l’avvio di un programma atteso e necessario per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, riqualificare le aree pubbliche degradate, ripulire i corsi d’acqua contaminati da rifiuti speciali e prevenire situazioni di rischio idrogeologico. Mentre la maggioranza dedicava tempo e priorità a modifiche statutarie finalizzate a creare nuovi posti di governo, abbiamo continuato a sollecitare interventi urgenti su temi reali, che toccano direttamente la sicurezza dei cittadini e il futuro dei nostri territori – afferma Bruno -. Questo decreto mette nero su bianco ciò che abbiamo chiesto con determinazione: un impegno concreto per la cura dell’ambiente, per la salvaguardia del territorio e, allo stesso tempo, per la creazione di occasioni di lavoro stabili legate alla manutenzione e al ripristino delle aree pubbliche. È esattamente questo il ruolo dell’opposizione: proporre, richiamare, vigilare, offrire contributi costruttivi nell’interesse esclusivo della Calabria”.

“Nella visione del “noi” che guarda al bene comune, la voce dell’opposizione è parte integrante di un percorso che deve essere condiviso e orientato alla crescita sociale ed economica della regione. L’Avviso pubblico del Dipartimento Ambiente rappresenta un’apertura verso un approccio più concreto e più vicino alle reali esigenze dei territori. È su questa strada che occorre continuare, con responsabilità e con il contributo di tutti”, conclude Bruno.