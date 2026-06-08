Pulizia della spiaggia di Gallico: associazioni, cittadini e Terza Circoscrizione insieme per il territorio

Si è svolta domenica mattina sul Lungomare di Gallico, nella zona Papyrus, l’iniziativa di pulizia della spiaggia promossa dalle associazioni Genea, Quadrifoglio e Car Design Sport, alla quale hanno partecipato la neoeletta presidente della Terza Circoscrizione Emanuela Chirico, insieme ai consiglieri circoscrizionali di maggioranza e a numerosi cittadini che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura del territorio.

L’evento, aperto a tutta la comunità, ha rappresentato un importante momento di partecipazione civica e collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di restituire decoro e dignità a uno dei tratti di costa più frequentati della zona.

«Alle porte della stagione estiva -sottolineano consiglieri e presidente – abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio. Non risultavano programmati interventi di pulizia straordinaria in vista dell’inizio della stagione balneare e, per questo motivo, abbiamo deciso di metterci in gioco in prima persona insieme alle associazioni e ai cittadini che hanno accolto il nostro invito».

Durante la mattinata sono stati raccolti numerosi rifiuti abbandonati lungo l’arenile, grazie al contributo di tutti i partecipanti.

«La presenza dei cittadini – esultano gli amministratori del territorio nord di Reggio Calabria – è il risultato più bello di questa giornata. La tutela dell’ambiente e il decoro urbano non possono essere demandati esclusivamente alle istituzioni, ma richiedono una responsabilità condivisa. Oggi abbiamo dimostrato che quando una comunità si unisce per un obiettivo comune può dare un contributo concreto e lanciare un messaggio positivo a tutta la città».

L’iniziativa vuole essere anche un segnale della volontà della nuova Amministrazione circoscrizionale di essere presente sul territorio, ascoltare le esigenze della comunità e promuovere momenti di partecipazione attiva.

«Le circoscrizioni sono nate per essere vicine ai cittadini. Oggi abbiamo voluto dimostrarlo con i fatti, lavorando fianco a fianco con associazioni e volontari per prenderci cura di un bene che appartiene a tutti» ha dichiarato in conclusione la presidente della III Circoscrizione Emanuela Chirico.