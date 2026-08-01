Puliservice Volley Reggio Calabria: esordio in trasferta il 17 ottobre

La Fipav ha diramato il nuovo calendario relativo al campionato di Serie B Femminile.
Nel Girone L della B2, ai nastri di partenza c’è, per la prima volta, la Puliservice Volley Reggio Calabria.
Esordio il 17 ottobre alle 17 a Gioia Tauro contro la Volley Metauria.
Prima assoluta in casa il 25 ottobre al “Boccioni” di Reggio Calabria contro il Melilli Volley.
Il secondo derby è in programma il 7 novembre alle 19 contro Lory Volley Pizzo.
Per le reggine il girone regolare terminerà sabato 15 maggio alle 18.30 in trasferta nella tana del Volley Terrasini.
Ecco il girone delle amaranto: Lory Volley Pizzo, Volley Metauria Gioia Tauro, Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley.