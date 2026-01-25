Puliservice sempre al top: ancora un successo

La Puliservice si conferma un rullo compressore.
Le ragazze di Franco Giglietta e Luciano Azzarà sanno solo vincere e camminano di pari-passo con la prima squadra del network, la Domotek di Mister Polimeni, che questa sera proverà a confermarsi in vetta, in Serie A3 Credem, contro Modica alle 19 al PalaCalafiore.
Straordinarie e senza sbavature le amaranto.
Contro l’avversaria del primo turno di Coppa Calabria, Memorial “Sergio Sorrenti”, le reggine battono per la terza volta in stagione la Radioxstore Lory Volley Pizzo.
Questi i parziali: 13-25-9-25,16-25.
Solito copione per la capolista.
Tante risposte da tutto il gruppo, molto bene Noemi Palermo impiegata nel ruolo di opposto.
Dopo l’intermezzo di Coppa, la capolista ritornerà in casa il 31 gennaio per giocare contro la quinta forza del torneo, la Cidue di Campo Calabro, alle 19 al Boccioni.