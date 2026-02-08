Puliservice schiacciante

Nuovo match senza storia al Boccioni.
La Puliservice è un autentico caterpillar.
Battuta in scioltezza anche la Pepea Soverato.
3-0 dirompente con risultato e set mai in discussione.
Gara rapida ed efficace, tante schiacciate per tutto il gruppo di Mister Giglietta che palesa caratura tecnica ed affila le armi in vista della post-season a sole 4 giornate dal termine della stagione regolare.
Schiacciante il primo set, 25-3. 25-16 e 25-8 il secondo ed il terzo.
A riposo qualche importante effettivo, spazio per tutto il parco giocatrici.
Sabato prossimo, alle 18.30 sfida importantissima, per rodare la squadra in chiave playoff e non perdere punti per strada: si giocherà in casa dell’Arpaia Lamezia, temibile terza forza del torneo.