Puliservice schiacciante

Nuovo match senza storia al Boccioni.



La Puliservice è un autentico caterpillar.

Battuta in scioltezza anche la Pepea Soverato.

3-0 dirompente con risultato e set mai in discussione.

Gara rapida ed efficace, tante schiacciate per tutto il gruppo di Mister Giglietta che palesa caratura tecnica ed affila le armi in vista della post-season a sole 4 giornate dal termine della stagione regolare.

Schiacciante il primo set, 25-3. 25-16 e 25-8 il secondo ed il terzo.

A riposo qualche importante effettivo, spazio per tutto il parco giocatrici.

Sabato prossimo, alle 18.30 sfida importantissima, per rodare la squadra in chiave playoff e non perdere punti per strada: si giocherà in casa dell’Arpaia Lamezia, temibile terza forza del torneo.