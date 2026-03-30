Puliservice, Sartiano non nasconde le aspettative

La Puliservice Reggio Calabria continua a marciare spedita nel cammino dei play-off e mette un’altra pietra miliare sulla strada verso l’obiettivo. Contro Magna Graecia Catanzaro arriva un altro 3-0 netto, che conferma la solidità del gruppo e la qualità di un percorso fin qui impeccabile. Una vittoria costruita sulla forza del collettivo, come racconta al termine della gara il giovane libero Sofia Sartiano.

La partita non ha avuto storia.

Le ragazze della Puliservice hanno gestito il match dal primo all’ultimo scambio, senza mai concedere ai rivali la possibilità di rientrare. Un’altra prova di maturità per una squadra che sta vivendo un momento di grazia ed intende proseguire la corsa senza freni.

A fine gara, Sofia Sartiano analizza la prestazione con la semplicità e la determinazione che stanno diventando il marchio di fabbrica di questo gruppo: “È stata una bella partita – commenta il giovane libero – e come al solito abbiamo giocato di squadra. Stiamo lavorando a ogni allenamento sempre di più”. Una frase che racchiude la filosofia di un gruppo che sta facendo della continuità e del lavoro quotidiano la propria arma in più.

Il cammino della Puliservice fin qui è stato esemplare. Campionato solido, avvio di playoff perfetto. E l’entusiasmo è alle stelle, ma senza sbavature. “Un buon percorso in campionato, fin qui anche nel playoff”, sottolinea Sartiano, consapevole che il meglio deve ancora arrivare.

E proprio sul futuro, sul prosieguo di questa avventura tra i palazzetti, la giocatrice non nasconde le aspettative, pur mantenendo i piedi ben piantati per terra: “Mi aspetto – così come ci aspettiamo tutte – sicuramente partite abbastanza intense e che ci metteranno a dura prova. Però, allenandoci costantemente, possiamo dare tanto, possiamo dimostrare tanto”.

Una dichiarazione che suona come un monito per le avversarie e come una promessa per i tifosi: questa Puliservice non ha intenzione di fermarsi.

Chiusura sul piano personale per Sartiano, che dopo una stagione da protagonista non si accontenta. “Credo di essere migliorata parecchio rispetto ad inizio anno– afferma – e spero di poter migliorare sempre di più”. Parole che raccontano la fame di una giovane atleta che sta trovando spazio e continuità, ma che guarda al futuro con l’obiettivo di crescere ancora.