Puliservice: la carica del Capitano Suelen Oliveira

La Puliservice lancia la sfida.

Nata all’interno del progetto sinergico della Domotek Volley Reggio Calabria, sempre all’interno della scuderia Sportspecialist di Antonio Polimeni, la realtà in rosa si va ad intersecare con quella di C Maschile, new entry assoluta a nome Amaro Dhelios.



Squadra femminile che promette ottime cose e buoni progetti per il futuro, grazie ad un lavoro sul settore giovanile che, anche grazie al traino della Serie A3, sta crescendo giorno dopo giorno e che, sabato sera alle 19, scenderà in campo in casa, al PalaBoccioni, contro l’Arpaia Lamezia.

Attraverso il magazine della Fipav Calabria, abbiamo fatto il punto con una delle giocatrici più importanti e conosciute del roster di mister Franco Giglietta, quest’ultimo, risorsa importante per il volley nazionale, rientrato in Calabria dopo l’esperienza in Veneto.

Ecco le impressioni di Suelen Oliveira, il capitano.

Come procede il cammino? “Più che positivamente, abbiamo un mix equilibrato fra giovani e senior, le ragazze sono brave, tecnicamente abbiamo un bel gruppo. Nonostante “la mia età” non mi pesa il fatto di aver compagne molto più piccole, anzi mi sento onorata di ancora poter giocare e contribuire in qualche modo alla loro crescita.

Non abbiamo fatto ancora nulla, è presto ma credo molto nel nostro gruppo, puntiamo in alto e lavoreremo molto per ottenere i nostri obiettivi. La Società ha creduto in noi, non possiamo far altro che lavorare sodo e portare soddisfazioni a casa.

Un’impressione sulla Sportspecialist in senso generale?

“La società è molto ambiziosa, in pochi anni a Reggio è diventata un punto di riferimento. Settore giovanile in crescita ed io, personalmente, sono molto contenta che hanno deciso di investire sulla squadra femminile. Subito obiettivi non indifferenti, dimostrando tanto carattere e forza. Ho accettato di partecipare al progetto proprio per questo, spero di riuscire ad aiutare le mie compagne e portare in alto il nome della società. Colgo l’occasione per ringraziare il gruppo per il ruolo da capitano (non credo di essere in grado- scherza) e per l’opportunità di giocare ancora”.