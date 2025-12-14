Puliservice inarrestabile: ancora un 3-0

La Puliservice Reggio Calabria continua la propria marcia vincente.

Ancora un 3-0.



Al Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi arriva un nuovo successo 0-3 contro la Pallavolo Jonica Siderno.

Gara vinta sulla falsariga delle ultime uscite esterne.

11-5, 20-5 e 17-25 i parziali dei tre set.

Mister Giglietta ha ben sopperito all’assenza di una giocatrice importante come Giulia Speranza.



29 punti in classifica con un secco 10 su 10 ed una sola gara vinta al tie-break fino al momento.

Efficaci Suelen Oliveira, Alessia Neri e Giulia Scibilia ma è il collettivo la marcia in più di questo gruppo.

La nuova settimana prevede un doppio turno per la Puliservice, team affiliato alla programmazione amaranto della Sportspecialist: giovedì sera, alle 18.30 sfida in casa del Filadelfia: inizio del girone di ritorno.

Sabato sera, invece, il 20 dicembre, sfida intrigante contro Gioia Tauro.