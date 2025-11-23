Puliservice in volo: è sola in cima alla classifica

La Puliservice Reggio Calabria, squadra legata all’ambizioso progetto Sportspecialist, è ufficialmente in volo.



La squadra femminile, legata alla Domotek Reggio di Serie A3, vince isolandosi al primo posto.



3-0 anche contro l’Arpaia Lamezia.

Termina 25-16, 25-22 e 26-24.

Primo set da incorniciare per le amaranto.

L’avversario ha reagito con grinta nel secondo parziale, ma di alto livello è stata la prestazione delle amaranto nella terza frazione.



Giulia Speranza ed il Capitano Suelen OIiveira hanno colpito duro, minuti e qualità per Neri, buona la performance di Martina Salvatore ,ma è il gruppo, sopperendo ancora una volta all’assenza del liberto titolare D’Elia, a fare la differenza.

La Puliservice si proietta, adesso, verso il difficile impegno nel derby contro la Elio Sozzi.

La società amaranto ha aderito, sia nella sfida della C Maschile a marchio Dhelios che nella gara in rosa al progetto “IO MURO LA VIOLENZA” che ha coinvolto tutti i campi trasformando il tifo in un grande gesto di solidarietà.