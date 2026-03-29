Puliservice in scioltezza: accesso agevole ai quarti di finale playoff

Pronostici rispettati.

La Puliservice Reggio Calabria passa il turno, vince 3-0, fa il bis rispetto alla gara di andata ed ottiene il passaggio del turno.



Battuta in scioltezza la Sporting Magna Graecia.

25-7, 25-14 e 25-17 i parziali.

A riposo la centrale Martina Salvatore, mentre è prosegue efficacemente l’inserimento di Ilenia Buonfiglio.

Il team di Giglietta accede con autorità al quarto di finale dove affronterà l’imprevedibile Gts Avolio Nova Volley di Castrovillari.

Tutto in una settimana: infrasettimanale al PalaFilpo mercoledì 31 marzo e return match l’11 aprile.

Anche nel quarto di finale si proseguirà con la formula di due gare ed eventuale Golden Set in caso di parità.