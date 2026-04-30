Puliservice in finale playoff: Fiorini non nasconde emozione e determinazione

La Puliservice Reggio Calabria è pronta per l’ultimo atto. Dopo una semifinale sofferta e combattuta contro Arpaia Lamezia, le ragazze di coach Franco Giglietta si sono guadagnate il diritto di giocarsi il titolo nella finalissima del 16 maggio contro Rossano, una serie da giocarsi al meglio delle tre partite con il fattore campo sorridente alle amaranto.

Un’avversaria che non è certo nuova per le reggine, anzi: è la stessa che le ha battute nella finale di Coppa Calabria. E quella ferita, spiega la palleggiatrice Giorgia Fiorini, è ancora aperta.

Fiorini non nasconde l’emozione e la determinazione di un gruppo che ha saputo prevalere nei momenti che contano.

Una semifinale da brividi, con Lamezia mai doma e il tifo reggino a spingere: “Sì, siamo state brave. Non era una partita assolutamente scontata. Noi abbiamo sempre un po’ di difficoltà con Lamezia perché è un’ottima squadra e l’hanno dimostrato anche in queste due partite. Per fortuna, in questo caso il gruppo ha prevalso. Siamo state brave a portare a casa anche questo risultato”.

Ora la finalissima del 16 maggio contro Rossano: quella stessa avversaria che vi ha battuto in Coppa Calabria. Ci state pensando, vero?

“Assolutamente sì. Noi la volevamo, la volevamo fortemente questa finale proprio contro di loro. Perché vogliamo rifarci da quella finale di Coppa Calabria che ancora non ci è scesa giù. Stiamo bene, per ora. Abbiamo due settimane di riposo, quindi sicuramente staremo ancora meglio per la finale”.

Il fattore campo può fare la differenza? “Loro saranno toste sia in casa che fuori casa. Noi questo lo sappiamo già”.

Poi l’episodio che ha scaldato il cuore: in trasferta avete ritrovato quei tifosi “estemporanei” della Domotek, quelli del bandierone: “Ci ha fatto tanto piacere. È stato bellissimo perché erano anche molto emozionati, ed è stato bello anche per noi. Ci hanno portato fortuna. Noi li rivogliamo a tutte le partite, ora”.