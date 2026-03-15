Puliservice in Finale di Coppa Calabria

La Puliservice rispetta ancora una volta i pronostici e, nel derby reggino che valeva l’accesso alla finale di Coppa Calabria by Sensation “Memorial Sergio Sorrenti”, hanno superato la New Teosidos.

25-8, 25-17, 25-21 i parziali



Nell’ultimo set la New Teosidos ha dato filo da torcere al team amaranto che ha schierato, dopo un tesseramento repentino, Ilenia Buonfiglio, giocatrice con esperienza che sarà sicuramente utile alla causa.

Spettacolare la prestazione del capitano Suelen Oliveira. Bene Giorgia Fiorini al palleggio.

La Puliservice Reggio Calabria, dunque, è la prima finalista della Coppa Calabria by Sensation Profumeria “Memorial Sergio Sorrenti”. Nel suggestivo scenario del PalaCalafiore ha staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione che si giocherà questa sera alle 20 nel medesimo impianto.

Una vittoria netta nel punteggio, ma tutt’altro che scontata contro una squadra, quella della New Teosidos di mister Barone, che ha reso la vita difficile alle ragazze di Franco Giglietta, soprattutto nella fase cruciale dell’incontro. La cornice di pubblico, numerosa e appassionata, ha reso l’atmosfera ancora più speciale, confermando il grande momento della pallavolo cittadina.

La finale, in programma questa sera intorno alle 20, dopo il match di Serie A3 maschile tra Domotek Volley e Aurispa Lecce, vedrà la Puliservice affrontare la Pallavolo Rossano, in quella che si preannuncia una sfida di altissimo livello.

Giglietta, nel post-partita, ha analizzato la semifinale e le emozioni di una giornata speciale: “Non è stata una partita molto brillante, però, data l’importanza della posta in palio, ci sta. Noi sapevamo che la New Teosidos avrebbe fatto bene come in effetti è stato, ma eravamo preparati anche a questo e bisogna considerare anche che l’impianto, all’inizio, ha messo le ragazze in suggestione. Però siamo stati bravi a recuperare strada facendo. Secondo me, anche se il parziale è stato più alto, abbiamo giocato meglio il terzo degli altri due set”.

Entusiasta anche per la risposta del pubblico: “Sì, assolutamente. Siamo molto contenti dell’opportunità che ci ha dato la società di giocare al PalaCalafiore organizzando la Final Four. È un altro appuntamento importante per la nostra città, a cui siamo tanto affezionati, e quindi è giusto che sia così”.

Infine, un pensiero sul gruppo e sulla finale: “È dall’inizio dell’anno che le ragazze si allenano con spirito di squadra. È chiaro che le più giovani magari hanno avuto meno possibilità di giocare, però tutte le volte che sono state chiamate in causa hanno fatto sempre bene e questo è uno dei punti di forza della nostra squadra”.

Oggi, piatto ricchissimo: dopo la partita di Serie A3 Credem, la gara della Domotek Volley, le giovani amaranto giocheranno la finalissima della competizione sempre sul taraflex del PalaCalafiore alle 20 circa contro la favorita Pallavolo Rossano, team omologo del girone A della stessa categoria che ha battuto la Scorte Tecniche Cutro con il medesimo parziale delle amaranto, 3-0 con un perentorio 25-21,25-9 e 25-15.