Puliservice impegnata in Coppa Calabria

Alle 17 di oggi la Puliservice Reggio Calabria scende in campo a Pizzo per affrontare in Coppa Calabria la Radioxstore Lory Volley.



Formazione amaranto che, nei confronti diretti con il team tirrenico, non ha mai steccato.

In palio il passaggio del turno: se i pronostici dovessero essere sovvertiti, Capitan Suelen Oliveira e compagne avranno un’altra possibilità per chiudere i conti, questa volta tra le mura amiche.

La squadra reggina, guidata da Franco Giglietta e Luciano Azzarà, ha perso solo un punto in stagione e si prepara ad affrontare la seconda fase dove incontrerà le migliori dell’altro girone, al momento guidato dalla schiacciasassi Pallavolo Rossano, forte di 15 successi su quindici partite e seguita da Bisignano con 35.