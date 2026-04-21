Puliservice, che vittoria in semifinale: Ilenia Buonfiglio presenta gara 2

La Puliservice Reggio Calabria non si ferma più. Nella semifinale play-off di Serie C, la squadra del network SportSpecialist ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro l’Arpaia Lamezia, portandosi sull’1-0 nella serie.

Al termine del match, a commentare il successo è stata la new entry Ilenia Buonfiglio, volto nuovo del club reggino, che ha parlato di gara, futuro e spirito di famiglia: L’abbiamo preparata bene. Mister Franco Giglietta ci ha preparati. Lamezia molto imprevedibile, con delle ottime qualità. Abbiamo portato a casa tre punti importantissimi”.

Parole di soddisfazione, ma nessuna euforia. Perché il conto si chiuderà solo al ritorno, e l’avversario è tutt’altro che domato: “In Coppa Calabria, Lamezia è riuscita confezionare l’unica sconfitta della Puliservice in questa stagione”.

Un campanello d’allarme che la squadra non intende sottovalutare: “Mi aspetto il valore del fattore campo. Quello di Lamezia è un bel campo caldo. Dovremo restare concentrate e attaccate al risultato e alla prestazione”.

Ma il bello deve ancora arrivare. Perché la famiglia della Puliservice si allarga anche all’altra grande passione sportiva della città: “Da una semifinale all’altra – ha sorriso Ilenia –, il mio compagno Domenico Laganà, la settimana prossima anche lui inizierà le sue semifinali con la Domotek contro Acqui Terme dopo il trionfo in Supercoppa. È tutto in famiglia”.

Una battuta leggera, ma che racchiude l’orgoglio di una città intera.