Puliservice a Gioia Tauro a caccia del secondo successo consecutivo

Dopo il brillante esordio nel “sold out” del PalaBoccioni contro Filadelfia, la giovane Puliservice Reggio Calabria si appresta a vivere la sua prima trasferta.

Le ragazze del nuovo progetto in rosa legato a SportSpecialist, guidate duo tecnico Franco Giglietta e Luciano Azzarà, viaggiano alla volta di Gioia Tauro per una sfida tanto attesa quanto insidiosa contro l’Ital Soft.

Mister Franco Giglietta ha confermato le stesse effettive che hanno centrato la vittoria al debutto. Una prova di carattere per una squadra che ha subito mostrato un’identità precisa, ma dovrà fare i conti con un ambiente da decodificare e una formazione di indubbia qualità. Quella che le attende, infatti, non è una semplice avversaria: l’Ital Soft Gioia Tauro ha esordito in campionato strappando una preziosa vittoria fuori casa per 3-2 contro l’Arpaia Lamezia, dimostrando fin da subito tempra e competitività.

Punto di forza della formazione di casa è senza dubbio Katadat Rashaka, atleta di nazionalità ghanese dotata di eccellenti qualità fisiche e molto pericolosa sia in attacco che in muro. A fare da contraltare alla sua potenza, l’esperienza di atlete come Martina Vinci, centrale di peso che vanta un passato alla Tonno Callipo, e Giulia Bellamace, schiacciatrice ex Jolly Cinquefrondi. A dirigere le operazioni in regia ci sarà la giovane Mariarita Mileto, palleggiatrice che ha più volte vestito la maglia delle rappresentative provinciali e regionali, a dimostrazione di un talento già rodato.

A rendere ancor più complicata la trasferta sarà il pubblico numeroso e rumoroso di Gioia Tauro, un fattore che può fare la differenza. Sullo sfondo, la presenza in panchina dell’Ital Soft di un volto noto del volley regionale: l’allenatore Enzo Celi di Palmi, esperto che conosce bene i meccanismi del campionato.

La Puliservice dal canto suo, predica tranquillità ed ottimismo, puntando forte sulle proprie effettive a caccia del secondo successo consecutivo.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle 18 presso la palestra della Scuola Media “Tommaso Campanella” a Gioia Tauro Marina.