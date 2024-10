Pugliatti: “La Domotek Volley può portare Reggio in alto”

Domenica 13 ottobre, in casa del Modica, la Domotek Volley Reggio Calabria scenderà in campo per la prima volta in Serie A3.

Sull’argomento abbiamo ascoltato un reggino doc, il palleggiatore Marco Pugliatti.

Quali sono le sensazioni della vigilia?

“Molto buone.

Siamo un bel gruppo.

Stiamo limando gli ultimi dettagli in vista della partita inaugurale”.

Che genere di contesa prevedi?

“Molto complessa a causa della caratura dell’avversario.

Noi possiamo dire la nostra.

Dico questo perché i siciliani giocano insieme da tanti anni, a differenza nostra che siamo un gruppo quasi totalmente nuovo.

Credo che il test amichevole giocato lì, durante il precampionato, sia servito tantissimo per conoscere gli spazi, il Palazzetto, l’avversario e per conoscerci meglio tra noi.

Gara tutta da vedere: sarà una bella partita”.

Quali sono le caratteristiche preminenti della Domotek Volley?

“Siamo giovani, ambiziosi. Ragazzi mossi con forza dall’intento di lanciarsi in questo nuovo e competitivo campionato di Serie A3.

Reggio è un’ottima piazza per tutti noi, siamo molto motivati.

Per me essere a Reggio e giocare per i colori della mia città, i colori amaranto è qualcosa di unico.

Penso sia il sogno e l’aspirazione di qualsiasi atleta”.

Come l’hai ritrovata?

“Reggio Calabria è un piazza che riesce a trovare grande fervore in poco tempo.

L’importante è dare il massimo, provare a fare risultati, mantenere costantemente alto il livello d’impegno.

Ho girato tutta Italia ma Reggio Calabria è casa mia, niente sarà mai come Reggio”.

Dopo tanti anni la A a Reggio, grazie alla Domotek, cosa ne pensi?

“Fa un po’ strano.

Reggio è sempre stata vista come città calcistica.

La storia del volley a Reggio Calabria è ampia ed intensa.

Noi, grazie al nostro lavoro possiamo portarla in alto”.