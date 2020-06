Pubblicato l’e-book “Italia ’90 – La volta che i mondiali di calcio li organizzammo noi – Per chi li ha visti e per chi non c’era”

È in pubblicazione l’e-book “Italia ’90 – La volta che i mondiali di calcio li organizzammo noi – Per chi li ha visti e per chi non c’era”.



Si tratta di un volume di 233 pagine scaricabile gratuitamente sul sito ebookservice.net previa registrazione. Il libro racconta la storia dei Mondiali di Calcio a partire dal 19 maggio 1984 (anno in cui la FIFA ha ufficializzato l’organizzazione del campionato in Italia) al giugno 1990 (finale tra Germania Ovest e Argentina). Volume ideato da Fabio Salvatore Bava, ricco di statistiche, fotografie e notizie dell’epoca. Nasce dalla collaborazione con “Tutto Sport” e il “Corriere dello Sport – Stadio” che hanno fornito importante materiale per la stesura e il completamento dell’opera.