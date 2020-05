Pubblicato il volume “Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”

È stato pubblicato il volume n. 13 di Fabio Salvatore Bava “Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.



Il volume ha come obiettivo quello di far conoscere il ruolo di questi enti che hanno come scopo statutario la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. In particolare si occupano dell’organizzazione di attività sportive a carattere amatoriale, anche se spesso di tipo agonistico, di formazione e di avviamento alla pratica sportiva. La prefazione è stata curata dal professor Valentino Marra. Il volume è scaricabile su

https://www.ebookservice.net/scheda_ebook.php?ebook=gli-enti-di-promozione-sportiva-riconosciuti-dal-coni-di-fabius&ideb=4789&fbclid=IwAR1tihqg4zFkrRQK4nlaqSp1s58VKVDHTxDiyEpl9wCmxxkrdoQ6aiuJLiw