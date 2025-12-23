Pubblicati gli elenchi definitivi del Voucher caro scuola 2023/2024

“La Regione Calabria continua a dimostrare il proprio impegno per il diritto allo studio e per il sostegno alle famiglie calabresi”.

È quanto afferma l’assessore all’Istruzione e alle Pari opportunità della Regione Calabria, Eulalia Micheli, annunciando la pubblicazione degli elenchi definitivi del Voucher caro scuola 2023/2024, misura voluta e confermata per il secondo anno consecutivo.

“Il Voucher caro scuola – aggiunge Micheli – è uno strumento che va oltre il semplice sostegno economico: è una scelta che mira a contrastare il caro-materiali didattici, a ridurre disuguaglianze e a garantire che nessuno studente calabrese resti indietro. Continueremo a investire su misure che rafforzino il diritto allo studio e diano risposte concrete alle famiglie, perché la scuola è il primo presidio di equità e sviluppo del nostro territorio”

Con il decreto dirigenziale n. 18632 del 05/12/2025, il dipartimento Istruzione e Pari opportunità rende noti gli esiti delle domande: 15.305 istanze ammesse e 3.064 domande ammesse con riserva.

Un risultato che conferma la grande partecipazione all’iniziativa e la necessità di politiche pubbliche capaci di intercettare i bisogni reali dei cittadini.

Nel corso delle verifiche finali, 52 domande inizialmente ammesse sono state ricollocate tra quelle “ammesse con riserva” per ulteriori approfondimenti istruttori. Tutte le famiglie interessate hanno ricevuto una comunicazione tramite la piattaforma regionale con le indicazioni per integrare la documentazione necessaria.

Gli utenti possono accedere alla propria area riservata tramite Spid o Cie e completare la procedura richiesta. Per agevolare cittadini e famiglie, è disponibile una guida operativa ai seguenti link: Calabria Europa: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2025/12/Voucher-Caro-Scuola-2023-2024-Guida-integrazione-domande-ammesse-con-riserva.pd