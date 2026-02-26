Pubblicati gli avvisi FNA dell’ATS di Serra San Bruno: 177mila euro per l’assistenza domiciliare

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha pubblicato gli avvisi relativi al FNA 2021 le cui risorse ammontano a 177.821 euro. Si tratta di due distinti avvisi: il primo è destinato alle persone con disabilità non autosufficienti che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ospitati in istituti o strutture, residenti nei 19 Comuni ricadenti nell’Ats; il secondo agli Enti del Terzo Settore che dovranno effettuare il servizio sulla base delle scelte degli utenti. Il termine ultimo per entrambi gli avvisi è fissato per le ore 13 del 25 marzo. Il servizio di assistenza domiciliare è caratterizzato dalla personalizzazione delle prestazioni offerte ed è finalizzato a sostenere le potenzialità di cura della famiglia ed a valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale.



Gli obiettivi sono diversi: 1) favorire l’eventuale recupero e mantenimento dell’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; 2) prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale della persona, migliorandone la qualità della vita; 3) sostenere le capacità di auto-cura dell’individuo stimolandone al massimo le potenzialità ed evitando il più possibile forme di dipendenza. I servizi offerti comprendono: assistenza per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; prestazioni di aiuto domestico (aiuto per la preparazione e l’assunzione dei pasti; assistenza per la pulizia e l’igiene personale e degli spazi domestici utilizzati dal beneficiario, evasione di commissioni connesse alle necessità dell’utente, quali pagamento utenze domestiche, ritiro ricette mediche e farmaci); assistenza alla persona (aiuto nell’alzata e messa a letto; mobilizzazione; predisposizione e posizionamento di cuscini o altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti); controllo dell’alimentazione, del rispetto delle norme igieniche elementari e dell’assunzione e del corretto uso dei farmaci; supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana. Il servizio di assistenza domiciliare sarà espletato nella misura corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti dalle assistenti sociali. Il servizio si avvarrà delle seguenti figure professionali: 1) Operatore Socio Sanitario (OSS): assistenza alla persona e prestazioni para-infermieristiche; 2) Assistente personale/Operatore Socio Assistenziale (OSA): sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana; 3) Educatore professionale: supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana, attuando azioni di stimolazione, riabilitazione e inclusione, finalizzati a mantenere e potenziare le capacità residue.

I nuovi avvisi consentono di dare continuità al servizio. Infatti, i servizi relativi alla programmazione unitaria FNA 2019-2020, che avevano una dotazione finanziaria complessiva di 334.444,20 euro (152.945,26 euro per FNA 2019 e 181.498,94 euro per FNA 2020), termineranno nella prossima primavera; l’avvio dei nuovi servizi consentirà di evitare interruzioni. Per come stabilito nel tavolo di concertazione con gli Ets, sarà data priorità alle persone con disabilità che hanno fatto richiesta di Progetto di vita ed alle persone con disabilità più accentuate. L’Ambito è inoltre in attesa delle linee guida regionali riferite ad FNA 2022, che prevede l’attribuzione agli Ambiti di compiti prima riservati ai Distretti sanitari.

Per scaricare Avviso e istanza utenti clicca qui:

Per scaricare Avviso e istanza Ets clicca qui: