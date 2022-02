Psc quasi pronto a Capistrano, Martino: “È una svolta storica”

“Dopo decenni in soli 5 anni mettiamo mano anche al Psc portandolo in stato di completamento. Manca poco, giusto gli ultimi accorgimenti per portare il Piano in fase di approvazione”.

Il sindaco di Capistrano Marco Martino esulta per gli importanti passi in avanti compiuti e parla di “svolta storica per il nostro paese”.

“Oggi – sostiene il primo cittadino – siamo in grado di dire che nonostante il Covid abbiamo incessantemente lavorato anche in questa direzione. Dal Psc passano le fasi evolutive di un paese. L’espansione dell’agglomerato urbano e di una zona industriale, servirà a favorire una crescita ed una industrializzazione mai avvenuta. È un’operazione – conclude – che porta arricchimento territoriale, industrializzazione, posti di lavoro, ricchezza e benessere per la nostra comunità”.