Provinciale Lauropoli-Sibari: ridotto a 30 giorni il periodo di chiusura e inizio lavori posticipato al 7 gennaio

Arrivano le prime risposte concrete in merito alla chiusura temporanea della provinciale Lauropoli-Sibari nei pressi di Pantano Rotondo, necessaria per consentire il completamento di lavori legati alla realizzazione del nuovo tracciato della Ss 106.

Le novità scaturiscono da un incontro operativo svoltosi in Comune, presenti il sindaco Gianpaolo Iacobini ed i referenti di Sirjo. In particolare, nel corso della riunione è stato già ufficializzato il rinvio al 7 gennaio del termine di avvio degli interventi (inizialmente fissato al 5 dicembre). Inoltre, attraverso una rivisitazione del cronoprogramma, è stato circoscritto in 30 giorni (invece dei circa 60 originariamente previsti) il periodo di chiusura al traffico della Provinciale. Su richiesta del Comune, Sirjo ha inoltre garantito il rapido completamento di lavori di messa in sicurezza della Provinciale Sibari-Doria e l’apertura di un varco provvisorio che consentirà comunque il passaggio, lungo la Provinciale Lauropoli-Sibari, dei soli mezzi agricoli di proprietà delle aziende agricole delle contrade limitrofe.

“Un primo passo importante – sottolinea il sindaco Gianpaolo Iacobini – rispetto ad una situazione di partenza alquanto penalizzante per il territorio. Restano certo aspetti anche rilevanti ancora da definire, ma il confronto potrà proseguire adesso su basi notevolmente diverse rispetto a quelle di partenza”. Per questo, già agli inizi della settimana entrante, Comune e Sirjo si ritroveranno per affrontare le altre questioni ancora sul tappeto, ad iniziare dalla viabilità alternativa.