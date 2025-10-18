Provincia e Comune di Vibo, Luciano e Loielo (Udc): “Occorre costruire un’alternativa”

“La vicenda che ha interessato il presidente della Provincia e sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina ci rivela due dati fondamentali che occorre evidenziare: il trasformismo del Partito Democratico da un lato e l’assenza del senso delle istituzioni da parte di L’Andolina dall’altro”.

Il segretario ed il presidente provinciale dell’Udc Stefano Luciano e Romano Loielo affondano i colpi nella confusione dello scenario politico e criticano con asprezza il centrosinistra.

“Il Partito Democratico – sostengono – nei fatti garantisce sostegno al presidente e sindaco che è stato espressione di Forza Italia sia alla Provincia quanto al Comune di Zambrone nonostante il segretario provinciale di tale partito si sia espresso pubblicamente in senso contrario; sul punto occorre ricordare il comunicato pubblico a firma di Teresa Esposito per mezzo del quale quest’ultima affermava la necessità di voltare pagina rispetto all’esperienza L’Andolina considerata fallimentare. Ed invece, il consigliere comunale da cui nei giorni scorsi è dipesa l’assenza del numero sufficiente per sfiduciare L’Andolina al Comune è proprio del PD che come già successo negli anni passati è sempre pronto ad assumere comportamenti contraddittori con la conseguenza che agli occhi dei cittadini perde credibilità tale partito ma più in generale tutta la politica locale”.

Lo stesso protagonista di questa situazione non è esente da parole di biasimo: “stessa considerazione – affermano Luciano e Loielo – vale per il presidente L’Andolina che in spregio al senso di rispetto che si deve alle istituzioni invece di prendere atto dell’assenza delle condizioni per governare consente che Provincia e Comune restino in balia delle volontà di un solo eletto a cui di colpo viene assegnato il potere di decidere le sorti di due Enti fondamentali per lo sviluppo di un territorio. Come pensa di governare L’Andolina oramai debole e sotto ricatto di un partito, il PD, che non lo ha né voluto né eletto?”.

Per tale ragione, a loro avviso, “bene ha fatto la consigliera comunale dell’Udc Mariana Iannello ad optare per la sfiducia nei riguardi di L’Andolina essendo venuta meno nella sua Amministrazione l’agibilità democratica.

È evidente – proseguono – che sono proprio tali vicende a cui i cittadini assistono inermi che determinano un calo di credibilità della politica vibonese con le conseguenze fisiologiche a cui abbiamo assistito e cioè che ad esempio nel Consiglio regionale questo territorio è sprovvisto di un’autorevole e numerosa rappresentanza istituzionale. In proposito, non possiamo dimenticare la pessima performance amministrativa e politica del sindaco di Vibo Romeo che nonostante abbia un’intera Amministrazione comunale a suo favore non è riuscito ad eleggere un consigliere regionale e che ha soprattutto dimostrato di non essere in grado di amministrare bene la città concentrandosi solo su inutili nomine di consulenti che hanno mortificato Giunta e Consiglio comunale.

Occorre pertanto fare un mea culpa – concludono – ed aprire ad un serio confronto tra forze politiche che operano sul territorio provinciale affinché si recuperi il senso della politica ed a tal proposito in qualità di rappresentanti dell’Udc invitiamo i nostri alleati ad aprire sin d’ora un tavolo di confronto per costruire una seria alternativa di governo per la Provincia e per il Comune di Vibo Valentia”.