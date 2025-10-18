Provincia e Comune di Vibo, Esposito (PD): “Non accettiamo lezioni di linearità politica da Stefano Luciano”

“Non accettiamo lezioni di linearità politica da Stefano Luciano. La sua storia rappresenta, in modo plastico, il trasformismo della politica che ha fatto perdere di credibilità alle istituzioni e alla politica stessa”.

È quanto dichiara in una nota Teresa Esposito, segretaria provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, in merito alle recenti dinamiche politiche locali.

“Il Partito Democratico – prosegue Esposito – ha dimostrato da subito il suo senso di responsabilità e serietà. Noi per primi abbiamo chiesto le dimissioni immediate al segretario PD di Zambrone, proprio per ridare credibilità alle istituzioni e per ridare processi democratici alla Provincia di Vibo”.

La segretaria provinciale entra nel merito della vicenda: “Abbiamo preso atto che Marcello Giannini non ha colto il nostro invito e, di conseguenza, abbiamo immediatamente avviato tutte le procedure interne necessarie, interessando la commissione di garanzia, che, quasi sicuramente, procederà all’allontanamento dal nostro partito. Salvo che non si ravveda in queste ore”.

“Noi, la serietà, la dimostriamo con i fatti e non con le parole – conclude Teresa Esposito – e continueremo a lavorare per ristabilire i principi di coerenza e trasparenza all’interno della nostra comunità politica e sul territorio vibonese”.