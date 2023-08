Provincia di Vibo, Pirruccio si stacca da L’Andolina: “Condizione paralizzante, urgente tornare al voto”

“Ho deciso di proseguire il mio percorso di impegno e di attenzione verso i tanti problemi che attanagliano le competenze provinciali, ma ho deciso di farlo lontano da una figura che, in questo tempo, ha tradito il proprio mandato elettorale nei confronti dei cittadini e del territorio. Ha deciso di farlo senza una precisa ambizione se non quella di creare uno scollamento tra consiglio e presidente. Non ascoltando le istanze pervenute, tralasciando e non trattando le numerose negligenze presenti e sempre più impellenti”.

Il consigliere provinciale Vito Pirruccio ufficializza la frattura con il presidente Corrado L’Andolina aprendo nuovi scenari negli equilibri politici dell’Ente. Il suo giudizio è fortemente negativo: “Forza Italia purtroppo non centra la scelta di eleggere quella figura necessaria per una risoluzione delle molteplici problematiche o quantomeno di un tangibile interessamento delle stesse. Credo infatti che questo presidente nemmeno si ponga di trattarle”. Pirruccio spiega le motivazioni della sua scelta e asserisce che “non è certamente possibile lasciare una tale condizione all’abbandono più totale. L’urbanizzazione assente, strade da terzo mondo e quasi per niente manutentate – aggiunge – non sono dunque gli obiettivi per cui mi sono sempre battuto al fine di garantire una adeguata sicurezza nei confronti degli automobilisti e dei residenti. Si riceve inoltre una completa condizione di non volontà nel proseguire una battaglia di dignità che possa in qualche modo far rimpinguare le carenze di cassa. Non c’è nello specifico un progetto serio, di capacità, che possa o tenti di ridare nuova linfa a questa Provincia. Questo presidente ha deciso di lasciarla inerme e solitaria all’agonia peggiore per la vita di un Ente. Per tali condizioni, concordando con le parole del sindaco di Capistrano, Marco Martino, con effetto immediato, comunico l’immediata volontà di prendere le distanze dalla figura del presidente Corrado L’Andolina, determinandomi nei Consigli successivi con votazione contraria rispetto le volontà dell’azione di governo”. Ne consegue la volontà di “comunicare tale decisione al mio gruppo di appartenenza verificando anche che sussistano le condizioni di prosecuzione stessa dell’azione di mandato. Riscontrando quanto sta accadendo – conclude Pirruccio – credo infatti che un ritorno urgente ed immediato al voto sia la scelta ideale per fermare questa condizione paralizzante per la Provincia di Vibo Valentia”.