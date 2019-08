Provincia di Vibo, in fase di appalto diversi interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale

Nonostante le note difficoltà gestionali, dovute soprattutto allo stato di default economico-finanziario in cui versa l’ente, continua l’attività amministrativa della Provincia di Vibo Valentia, guidata da qualche mese dal presidente Salvatore Solano.



«La priorità in questo periodo – ha evidenziato lo stesso presidente – è quella di mettere in sicurezza e di rendere fruibile, al più presto, gran parte della rete stradale provinciale».

Quotidiani sono divenuti a tal fine, i contatti, le riunioni e i tavoli operativi che Solano tiene con i funzionari e i tecnici del settore Viabilità che – ha affermato al riguardo il presidente della Provincia di Vibo – «con spirito di abnegazione e professionalità stanno assecondando costruttivamente questo cambio di passo dato alle dinamiche operative».

Diversi i progetti in fase di appalto la cui aggiudicazione è in dirittura d’arrivo. Interventi di messa in sicurezza del piano viabile saranno effettuati prossimamente sulle seguenti strade provinciali: S.P. n. 45 “Angitola-Polia”; S.P. n. 73, tratto “Valle Mesima-Autostrada-Soriano Calabro”; S.P. n. 65, tratti non statali “Uscita A2 Serre-Filogaso-Strada provinciale n. 90”; S.P. n. 25 e n. 26, lungo il percorso alternativo della strada provinciale “Nicotera-Ioppolo” chiusa al traffico; S.P. n. 11, nel tratto “Vibo Valentia-Portosalvo”; S.P. n. 23 nel tratto “Ioppolo-Nicotera”; S.P. n. 31 “Nicotera-Limbadi”; S.P. n. 82, nel tratto “Vibo-Cessaniti-S.S.522”. Per tali lavori sono stati stanziati 1milione e 431mila euro, attraverso il Decreto Ministeriale n. 49 del 2018, emanato dal dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attraverso un’economia finanziaria di circa 250 mila euro, a breve, si riuscirà anche ad effettuare un intervento lungo la strada provinciale n. 10, la “Mileto-San Giovanni”.

«Siamo riusciti a ridare vitalità a un ente che puntiamo a far uscire, in tempi brevi, dallo stato di default approvando il bilancio -, ha affermato il presidente della Provincia di Vibo. Strade, scuole e ambiente sono le nostre priorità. Così come fondamentale riteniamo che sia la riorganizzazione degli uffici e del personale, attraverso una rivisitazione innovativa e moderna della Pianta organica e del Piano di fabbisogno. Tornando infine alla Viabilità, tanti sforzi sono stati fatti e tanti altri ne stiamo facendo per migliorare la situazione. Nonostante le penalizzanti ristrettezze economiche in cui versa l’ente ritengo che si stia iniziando a dare le prime risposte concrete».

In sintonia con il presidente Solano le dichiarazioni dei consiglieri Domenico Anello (che ha in carico la delega alla Viabilità), Antonella Grillo, Matteo Umbro, Daniele Vasinton e Antonio Zinnà. «Ancora tante sono le cose da fare e gravosi sono gli impegni che abbiamo davanti – hanno asserito, concordi, i rappresentanti istituzionali dell’Ente intermedio – ma la strada intrapresa insieme al presidente Solano, per ridare servizi efficienti ai cittadini vibonesi e ai tanti turisti che periodicamente soggiornano nel nostro territorio, riteniamo sia quella giusta. Pertanto, andremo avanti imperterriti lungo il solco di crescita e di sviluppo tracciato».