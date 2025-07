Provincia di Vibo, il Pd attacca: “Centrodestra al capolinea, serve una nuova fase politica”

La crisi politica che da settimane scuote la Provincia di Vibo Valentia ha raggiunto un punto di svolta con la presa di posizione ufficiale dei consiglieri provinciali di Forza Italia e della coalizione di centro che hanno formalmente chiesto le dimissioni del presidente Corrado L’Andolina. Una mossa che, secondo il Partito Democratico, sancisce in modo definitivo la fine dell’esperienza di governo del centrodestra.

“Alla luce di quanto accaduto, emerge in maniera inequivocabile la mancanza di una maggioranza di governo all’interno della Provincia di Vibo Valentia”.

Una mancanza di coesione che, secondo la Federazione provinciale del Pd di Vibo Valentia, si inserisce in un quadro ben più ampio e preoccupante: “La crisi politica in atto rappresenta il tracollo del progetto politico del centrodestra, caratterizzato da personalismi sfrenati e da una totale assenza di una visione orientata al bene comune, come dimostra lo sfasciume che è sotto gli occhi di tutti e che non è il frutto del caso, ma della responsabilità diretta di una classe politica che ha preferito i personalismi alla programmazione, l’occupazione delle poltrone agli interessi collettivi”.

Il giudizio è senza appello: “Questa gestione, ormai palesemente faziosa e incapace, ha mostrato tutta l’inadeguatezza nell’affrontare le reali sfide del territorio, che ha bisogno di politiche serie e lungimiranti, non di scelte figlie di logiche di potere o della smania di occupare caselle. Quanto accaduto questa mattina in Consiglio provinciale ha rappresentato in modo plastico il collasso di un progetto politico incapace di offrire risposte concrete ai problemi del territorio, senza coerenza né prospettiva e che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza; insomma, il fallimento non è solo del presidente L’Andolina, ma anche e soprattutto del centrodestra vibonese, ormai privo di direzione politica e visione strategica.”

Per il Partito Democratico è arrivato il momento di cambiare rotta e la proposta è chiara: “È indispensabile che Forza Italia e l’area di centro riconoscano la propria inadeguatezza nella gestione della cosa pubblica, serve un’assunzione di responsabilità chiara da parte di chi ha fallito. Solo con un passo indietro collettivo si potrà aprire una nuova fase democratica per la Provincia di Vibo Valentia, fondata su competenza, trasparenza e impegno reale per il territorio”.