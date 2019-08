Provincia di Vibo, il Consiglio approva il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2018

Un clima costruttivo ha caratterizzato la seduta odierna del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, convocato in seduta ordinaria dal presidente Salvatore Solano.



Un’assise all’insegna della collaborazione istituzionale che ha visto Solano accogliere, tra le altre cose, la richiesta di istituire le Commissioni consiliari, avanzata dai consiglieri Antonio Carchedi, Maria Francesca Pascale, Carmine Mangiardi e Antonio Raffaele Corigliano.

Quest’ultimi, sia pure con toni e sfumature comunicative differenti, hanno sottolineato “l’importanza di affrontare le varie problematiche amministrative e le diverse esigenze delle varie realtà territoriali in un apposito organismo istituzionale, qual è appunto la Commissione”. A tal fine nella prossima seduta consiliare verrà approvato un regolamento ad hoc e tali Commissioni saranno quindi istituite. “L’intento che ci prefiggiamo è quello di favorire l’incontro e il confronto amministrativo. Gli organismi che andremo a costituire saranno a costo zero – ha evidenziato al riguardo il presidente Solano – pertanto, nessuna indennità verrà elargita ai componenti e, di conseguenza, non vi sarà nessun aggravio per il bilancio dell’Ente”.

L’assise, che si è avvalsa dell’assistenza tecnico-giuridica del segretario generale dell’Ente, Mario Ientile, ha discusso, poi, i seguenti punti all’ordine del giorno: verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2018; deliberazione del presidente n.74 del 2019 sulla “Variazione di Bilancio ai sensi dell’art.175, comma 4 del TUEL n. 267/2000”, modificata con delibera presidenziale n. 117/2019”; deliberazione del Presidente n.102 del 2019 sulla“Variazione di Bilancio ai sensi dell’art.175, comma 4 del TUEL n. 267/2000”; regolamento per il riversamento alla Provincia di Vibo Valentia, da parte dei Comuni e dei soggetti gestori, del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente applicato alla TARSU/TIA, di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.); acquisizione gratuita al demanio stradale provinciale di aree private a uso pubblico, mediante procedura di accorpamento ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23/12/1998 n. 448; integrazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria provinciale.

Punti all’ordine del giorno, quest’ultimi, tutti approvati dal Consiglio con il voto favorevole dei consiglieri Domenico Anello, Antonella Grillo, Matteo Umbro, Daniele Antonello Vasinton e Antonio Zinnà e l’astensione dei consiglieri Antonio Carchedi, Maria Francesca Pascale, Carmine Mangiardi e Antonio Raffaele Corigliano.

L’assise provinciale, su comunicazione del presidente Solano, ha infine preso atto della nomina a vicepresidente della Provincia di Vibo Valentia, ratificata ufficialmente al consigliere Domenico Anello.