Provincia di Vibo, Franzè primo degli eletti: “Risultato che carica di responsabilità, continuerò a lavorare per il bene del territorio”

“Diventare consigliere della Provincia di Vibo Valentia è motivo di orgoglio: all’esito dello spoglio con 6.291 voti ponderati risulto essere il primo degli eletti”.

Carmine Franzè esulta per l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e sottolinea che “è una responsabilità grande aver ricevuto la fiducia di tantissimi amministratori del territorio provinciale”. Franzè ringrazia “il gruppo dirigente di Forza Italia che ha saputo lavorare per il bene del territorio” e che è stato “premiato da un gran consenso determinante per l’assegnazione di tre seggi”. Questo risultato, a suo avviso, “consentirà di portare avanti l’attività amministrativa nell’interesse del territorio provinciale intrapresa già da due anni dal collega Daniele Galeano”. Inoltre, l’esponente azzurro coglie l’occasione e per ringraziare “l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno che si è dimostrata ancora una volta compatta e determinante” e porge gli “auguri a tutti i colleghi consiglieri eletti”.