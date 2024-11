Provincia di Vibo. Con 7 voti favorevoli e 4 contrari passa in Consiglio il Bilancio di previsione

Con 7 voti favorevoli e 4 contrari il Consiglio della Provincia di Vibo Valentia approva il Bilancio di previsione 2024-2026. A votare a favore dell’adozione dell’importante documento contabile, oltre al presidente Corrado Antonio L’Andolina, sono stati i consiglieri: Carmine Franzè, Serena Lo Schiavo, Vincenzo Pagnotta, Carmine Mangiardi, Nicola Lasorba e Vincenzo Lentini.

Ad esprimere voto contrario i consiglieri: Antonino Schinella, Cosimo Nicola Papa, Alessandro Lacquaniti e Giampiero Calafati.

Nel corso del Consiglio con il passaggio dei consiglieri Lasorba (eletto con la lista “Democratici e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”) e Lentini (eletto con la coalizione “Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”) al Gruppo Misto cambia anche la composizione dei gruppi consiliari.

Tra le principali novità politiche, istituzionali e amministrative avvenute in quest’ultima settimana vi sono due decreti emanati dal presidente L’Andolina che ha nominato suo vice il consigliere Lasorba e ha conferito le deleghe all’Edilizia scolastica e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al consigliere Pagnotta.

Quest’ultimo nelle fasi iniziali dell’assise ha ritenuto opportuno, però, «in qualità di capogruppo di Forza Italia», dichiarare che «il gruppo di Forza Italia voterà, responsabilmente, a favore dell’approvazione del Bilancio ma intende evidenziare che non sono stati condivisi il comportamento e le determinazioni messe in atto dal presidente L’Andolina. Le regole della buona politica sono saltate. Ci auguriamo pertanto – ha chiosato Pagnotta – che l’equilibrio e i sani principi politici vengano ripristinati, al più presto, attraverso un confronto costruttivo».

A seguire le dichiarazioni di voto favorevole del consigliere Mangiardi «il voto favorevole al bilancio – ha sottolineato Mangiardi – nasce da un agire coerente e responsabile condiviso con i vertici di Azione, gruppo politico di cui faccio parte e con il quale sono stato eletto in Consiglio».

Hanno dato il proprio consenso all’approvazione del bilancio – come accennato – anche il neo vicepresidente Nicola Lasorba e il consigliere Vincenzo Lentini, quest’ultimo ha annunciato che andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo del Gruppo Misto.

A manifestare il proprio dissenso politico votando contro l’approvazione del bilancio i componenti di “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza”, compagine composta da Calafati, Papa e dal capogruppo Lacquaniti. «Il nostro gruppo si è sempre distinto per passione politica e lealtà istituzionale», – ha affermato nel corso del proprio intervento Lacquaniti. «Abbiamo un alto senso di responsabilità e pertanto, viste anche le ultime dinamiche politiche e le scelte da lei compiute, presidente, ci poniamo all’opposizione. Ci auguriamo però – ha infine messo in risalto il consigliere Lacquaniti – un suo repentino cambio di rotta, affinché la maggioranza consiliare – così come sancito dal volere degli elettori – rientri nell’alveo della coalizione di centrodestra».

A votare contro l’adesione del bilancio di previsione 2024-2026 anche il consigliere del Partito Democratico, Antonino Schinella, il quale dopo avere posto dei rilievi politici e tecnici sul documento contabile nel corso del suo intervento ha anche chiesto «la rivisitazione ed un confronto approfondito, con esperti e operatori del mondo della scuola, del Piano di dimensionamento scolastico». Richiesta, quest’ultima, respinta dal Consiglio che ha approvato la conferma del Piano scolastico in vigore.

Di natura ermetica le dichiarazioni del presidente L’Andolina. «Mi sono posto l’obbligo di non replicare. Ritengo opportuno esporre le mie idee e la mia posizione politica nella prossima assise. Non nego che vi sia stato un rapporto turbolento con alcuni consiglieri, ma oggi – ha messo in luce L’Andolina – ho apprezzato i vostri interventi, esposti all’insegna della chiarezza e del massimo rispetto politico e istituzionale».