Provincia di Vibo, “Centro Destra per Vibo” chiama alla coerenza “Democratici e Riformisti”

“Fa specie leggere dal Gruppo ‘Democratici e Riformisti’ una critica al centrodestra per aver abbandonato l’aula consiliare della Provincia al momento dell’approvazione del bilancio. E sì, perché forse il gruppo in questione dimentica che nel corso della seduta consiliare del Comune di Vibo Valentia relativa all’approvazione del consuntivo lo stesso gruppo ha abbandonato l’aula nel tentativo di far venire meno il numero legale per l’approvazione medesima”.

I consiglieri provinciali del Gruppo “Centro Destra per Vibo” non trattengono la risposta e sfidano gli interlocutori chiamandoli alla coerenza.

“Un tentativo maldestro e che fortunatamente – sostengono gli esponenti azzurri – non è andato a buon fine perché nel caso del Comune questo avrebbe comportato conseguenze molto gravi in termini di pregiudizio per la città ed i cittadini.

E, allora, come si dice? Si guarda il granellino nell’occhio altrui – concludono – senza vedere la trave nel proprio occhio”.