Provincia di Vibo, Carchedi: “Collaborare con gli amministratori locali”

“Il lavoro di mediazione e di cooperazione ci ha portato al netto delle diverse posizioni a mettere in atto la pratica della buona politica (fatta di dialogo, servizio e competenza ) e ad instituire le due Commissioni consiliari.

Presiedere la Commissione Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Lavori Pubblici, Viabilità, Gestione del patrimonio, Trasporti pubblici è per me un onore e soprattutto un onere. I settori sono complessi così come la risoluzione delle problematiche. Da qui, inizia una nuova fase, con obiettivi e possibilità diverse rispetto al passato. Il dialogo costruito, nel rispetto delle appartenenze di ognuno (elemento necessario nella discussione politica) consegna oggi alla comunità provinciale la visione che lavorare insieme e per il bene comune è l’unica possibilità che ancora da credibilità istituzionale ad un ente svuotato nella sua gestione e che deve riappropriarsene”.



È quanto afferma il consigliere provinciale Antonio Carchedi che spiega che “gli obiettivi, conscio anche delle reali possibilità dello stesso ente, vanno ricercati nella collaborazione con tutti gli amministratori locali. Le criticità sono tante, con impegno e collaborazione potremmo superarle insieme. Credo fortemente nella politica come unico strumento capace di rimettere al loro posto i tanti pezzi di un puzzle mai finito”.

“Nella prossima riunione – aggiunge – tracceremo le linea guida anche in considerazione del fatto che a giugno dovranno essere inoltrati i progetti inerenti ai CIS (contratti istituzionali di sviluppo ).

La normale conseguenza sarà l’ascolto ulteriore dei rappresentati istituzionali del vibonese. Incontri che potranno essere portati avanti anche e soprattutto utilizzando le Nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. Le proposte non mancheranno.

Ringrazio i colleghi consiglieri provinciali ed il presidente Solano per la dimostrazione di fiducia avuta nei miei confronti. Non per ultimo, ringrazio L’on. Viscomi per la stima e la fattiva collaborazione finora dimostrata, con la speranza che oltre alla sua presenza vi sia anche il supporto di tutte le forze politiche regionali e nazionali per dare ancora più forza ad una idea progettuale che merita di essere supportata”.