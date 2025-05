Provincia di Vibo, approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti gli interventi sulle strade in seguito all’emergenza maltempo   

Il Consiglio della Provincia di Vibo, presieduto dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, ha approvato, all’unanimità, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con annesso piano finanziario di copertura, nonché quelli per i servizi di somma urgenza inerenti agli interventi sulle strade effettuati in seguito all’emergenza maltempo dei mesi scorsi.

Tra i punti approvati con votazione unanime anche “L’approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Vibo Valentia ed i Comuni di Zaccanopoli e di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio per il servizio in forma associata della Segreteria”.

Il Consiglio è durato circa due ore ed ha registrato la presenza e, quindi, gli interventi dei consiglieri: Carmine Franzè, Serena Lo Schiavo, Vincenzo Pagnotta, Vincenzo Lentini, Nicola Lasorba, Antonino Schinella, Cosimo Nicola Papa, Giampiero Calafati e Alessandro Lacquaniti.

Unico assente (giustificato per importanti motivi familiari) il consigliere Carmine Mangiardi. «Assenza, quella del consigliere Mangiardi, che fa sì – ha spiegato il presidente L’Andolina – che la seduta non possa essere considerata plenaria e perciò – ha evidenziato – non è legittimata a trattare il punto all’ordine del giorno aggiuntivo, ovvero quello attinente all’approvazione del Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2024». Il presidente L’Andolina ha pertanto rinviato al prossimo Consiglio tale trattazione.

Tra i punti all’ordine del giorno dibattuti anche quello denominato “Accordo transattivo e autorizzazione alla stipula tra la Provincia di Vibo Valentia e la Pubbliemme S.r.l., per la regolarizzazione del canone COSAP per le annualità dal 2015 al 2025”. Punto, quest’ultimo, che ha visto l’abbandono dell’aula dei consiglieri Papa, Calafati, Lacquaniti e Schinella.L’argomento in questione, in seguito alla richiesta di approfondimenti da parte dei consiglieri Franzè, Lo Schiavo e Pagnotta, è stato rimandato alla prima seduta utile, previa trattazione nella “Commissione Bilancio”. Nel corso dell’assise si sono registrati, per quanto concerne gli aspetti giuridico-amministrativi, i chiarimenti tecnici del segretario generale Domenico Arena e delle funzionarie dell’Ente, Caterina Gambino e Maria Giovanna Conocchiella.