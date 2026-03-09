Provincia di Cosenza, Succurro: “Con Faragalli ennesima affermazione del centrodestra. Gli sconfitti guardino i conti di casa loro”

“I migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, amministratore capace, lungimirante e profondamente legato al territorio. La sua elezione nasce da un percorso condiviso sin da subito. È eloquente l’ennesima vittoria del centrodestra, solido, coeso e credibile”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale della Calabria Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente), già presidente della Provincia di Cosenza.

“Gli amministratori della provincia di Cosenza hanno scelto la strada della continuità amministrativa e – sottolinea Succurro – hanno premiato il buon governo provinciale espresso negli ultimi quattro anni. Il risultato conferma che il centrodestra, nella provincia di Cosenza e in tutta la Calabria, continua a dimostrare capacità di governo e di cambiamento, grazie a una classe dirigente unita, affidabile e decisiva nei territori. Sono certa che il presidente Faragalli porterà avanti con competenza, concretezza e visione il percorso avviato, nell’interesse delle comunità e degli amministratori locali che ogni giorno lavorano con impegno e responsabilità”. “Chi sperava di cambiare questo paradigma è rimasto deluso davanti alla grande affermazione del centrodestra. A chi ha perso la sfida elettorale consiglio di dedicare più attenzione alla città capoluogo, che ha bisogno di energie e di buona amministrazione, invece di occuparsi dei conti di casa altrui – conclude la consigliera regionale – dimenticando quelli di casa propria”.