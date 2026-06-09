Provincia di Cosenza, proseguono gli interventi sulla viabilità: in corso la bitumazione della S.P. 177

In questi giorni sono in corso i lavori di bitumazione lungo la Strada Provinciale 177 Acri – San Demetrio Corone – San Mauro, nel tratto ricadente in località Mezofato, al confine con il territorio di Corigliano-Rossano.

L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie provinciali promosso dall’Amministrazione provinciale, con l’obiettivo di garantire condizioni di maggiore sicurezza per automobilisti e residenti, migliorando al contempo la percorribilità e l’efficienza della rete stradale.



«Proseguiamo con determinazione il lavoro di riqualificazione delle strade provinciali – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Antonio Faragalli –. La S.P. 177 rappresenta un collegamento importante per le comunità del territorio e intervenire su questo tratto significa offrire maggiori garanzie di sicurezza agli utenti e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Stiamo portando avanti un programma diffuso di manutenzione che interessa numerose arterie provinciali, nella consapevolezza che la qualità delle infrastrutture viarie sia un elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività delle nostre aree interne e dei centri urbani».

«Ogni intervento – prosegue Faragalli – è il risultato di una programmazione attenta e di un lavoro costante che vede impegnati dirigenti, tecnici e operatori della Provincia. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’ingegnere Gianluca Morrone, responsabile del Settore Viabilità, per la professionalità e la competenza con cui coordina le attività sul territorio, nonché a tutto il personale tecnico e amministrativo del settore che, quotidianamente, lavora con impegno e dedizione per garantire la sicurezza e l’efficienza della nostra rete stradale».

«Continueremo a investire risorse, energie e attenzione sulla viabilità provinciale – conclude il Presidente – perché infrastrutture moderne e sicure rappresentano una condizione essenziale per la mobilità dei cittadini, per il sostegno alle attività economiche e per la crescita complessiva del territorio».